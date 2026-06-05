Galerii: Viljandis algasid pühapäevani kestvad hansapäevad

Hansapäevade avamine tähendab Viljandi linnale ühtlasi suvise külastushooaja algust. Avapeol etendati legende Viljandi pikast ajaloost, kuni südaööni saab aga külastada linna järvepoolsete nõlvade hoovides avatud kodukohvikuid.

"Homme on meil väga tihe kultuuriprogramm, meil on spordiprogramm, meil saab kaubelda hansalaadal. Ja meil on tulemas külla väga põnevaid, huvitavaid esinejaid. Pühapäeval toimub ka meie traditsiooniline trepijooks," lausus Viljandi hansapäevade peakorraldaja Kati Velner.

"Kindlasti, kui tahaks hansaaega ja keskaega taaselustatuna näha, tuleks minna meie keskaja alale. Seal on programmis näiteks apteeker Melchiori lood, erinevad keskaja tantsud, kus saab ise ka natuke tantsu õppida, näha meistreid, erinevaid tegevusi; loomaaeda külastada, mõõgavõitlust õppida ja keskaegseid mänge mängida," ütles Bonifatiuse Gildi perenaine Kätrin Hanschmidt.

Mis on see kõige-kõige-kõige, mille pärast tasub nädalavahetusel tulla Viljandisse?

"Kõige-kõige on Viljandi ise. Juba sellepärast tasubki nädalavahetusel Viljandisse tulla, vaatama seda melu, neid inimesi; seda, mis me praegu pakume, väikest tagasivaadet sellele, milline Viljandi kunagi hansaajal oli," lausus Velner.