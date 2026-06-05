X!

Uuring: Helsingi investeeris rattateedesse, ent rattasõidu populaarsus vähenes

uudised
Rattatee Tallinnas Gonsori tänaval. Pilt on illustratiivne
Rattatee Tallinnas Gonsori tänaval. Pilt on illustratiivne Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
uudised

Helsingis vähenes rattasõidu osakaal olenemata investeeringutest infrastruktuuri ligikaudu 15 protsenti. Doktor Carlos Lamuela Orta väitekirja järgi tuleks liiklust vaadelda tervikuna, mitte ainult rattateid ehitada, kirjutab ajaleht Helsingin Sanomat.

Helsingi on viimastel aastatel palju panustanud rattasõidu infrastruktuuri, näiteks ehitanud juurde rattateid. Sellest hoolimata vähenes rattasõit aastatel 2018–2024 ligikaudu 15 protsenti, selgub Carlos Lamuela Orta värskest väitekirjast.

Lamuela Orta on arhitekt ja sai äsja politoloogiadoktoriks. Ta on uurinud Helsingi liiklust ja linnaplaneerimist umbes 15 aastat.

Väitekirja jaoks analüüsis ta Helsingi rattaliikluse mõõtepunktidest kogutud andmeid.

"Rattasõidu populaarsus on tõenäoliselt langenud veelgi enam, kui võtta arvesse, et samal ajal on Helsingi rahvaarv kasvanud," ütles Lamuela Orta.

Helsingi on viimastel aastatel kulutanud rattasõidule umbes 20 kuni 30 miljonit eurot aastas. Seda summat on kavas suurendada.

Rattasõidu populaarsuse languse taga võib teadlase sõnul olla koroonapandeemia, sest siis vähenes liiklus igakülgselt.

"Ühistransport on praeguseks vaid veidi maas koroonale eelnenud tasemest, autoliiklus on taastunud samale tasemele või on isegi populaarsem kui enne koroonat. Rattasõit on aga märgatavalt rohkem maha jäänud," nentis teadlane.

Võib ka olla, et rattasõidu marsruudid on mõnevõrra muutunud, samas kui loenduspunktid on jäänud samadesse kohtadesse.

"Siis võiks küll linnalt küsida, miks ei paigaldata uusi mõõtepunkte sinna, kus tegelikult rattaga sõidetakse," sõnas värske doktor.

Lamuela Orta sõnul on rattasõidu populaarsuse languse põhjus siiski keerukam.

"On loodetud, et lihtsa poliitikaga ehk rattateid ehitades saab inimeste liikumisharjumusi muuta. Tegelikkus on aga keerulisem kui pelgalt heade tingimuste pakkumine," selgitas teadlane.

Lamuela Orta töötas varem planeerimisarhitektina. Ka tema ise uskus toona, et kui poliitikud teevad nii, nagu planeerimiseksperdid soovitavad, hakkab rattasõidu populaarsus kindlasti kasvama.

"See ei ole nii lihtne. Liiklust tuleb vaadelda tervikuna: kuidas vähendada näiteks autokasutust ja samal ajal suurendada ühistranspordi ning rattasõidu osakaalu," leidis Lamuela Orta.

Lamuela Orta on uurinud eriti just Baana [endine raudteetrass Helsinkis, millest on ehitatud kergliiklustee] põhjaosa, kus rattasõit on muutunud populaarsemaks. Tema sõnul on sealne võrgustik oluline, kuid see ei teeni kõiki rattureid parimal võimalikul viisil.

"Kunagi, alates 1950. aastatest, ehitati kiirteesid, mida mööda mehed sõitsid kodu ja töökoha vahet. Baana on sama asja rattaversioon," ütles ta.

Baana peal kihutab meeste ülekaaluga seltskond, kes liiguvad kodu ja töökoha vahel.

"60 protsenti Baana kasutajatest on mehed. See ei ole näiteks lastele eriti meeldiv ega turvaline rattasõidukeskkond," lausus ta.

Kõigest hoolimata leidis Lamuela Orta, et rattasõitu tasub toetada. See on peale kõndimist kõige odavam ja tervislikum liikumisviis.

"Ma ei taha, et minu uurimistööd kasutataks rattasõidu vastaseks argumentatsiooniks. Mõte on öelda, et vaja on ka muid meetmeid ja laiemat mõtlemist," selgitas teadlane.

Näiteks toetab ta Humallahte silda [samas kandis ettepandud ligi 200 meetrit pikk kergliiklussild], mille abil saaksid ratturid vältida kahte mäge.

"Arhitektina näen, et linnamaastik võib olla ehitatud. Ma ei samastu hardcore‑ratturitega, kelle arvates tuleb kõik mäed lihtsalt läbi väntata. Pealegi oleks see ilus ja ka turismi seisukohalt suurepärane projekt," sõnas Lamuela Orta.

Doktori enda lemmik liikumisviis Helsingis on kõndimine.

"Aga ma sõidan iga päev rattaga ja mul on ka auto," kinnitas teadlane.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: HS

eesti suusatamise lugu

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:59

ETV spordisaade, 5. juuni

21:50

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:47

Henn: oleme valmis, aga Fääri saartega kerget mängu ei oota Uuendatud

21:31

Maasik jooksis Narvas rekordilise maanteemiili, Šalkauskas meeste kiireim

21:23

Laupäev tuleb soe, kuid vihmane

21:21

Galerii: Viljandis algasid pühapäevani kestvad hansapäevad

21:20

Korraldajad: inimesed on suveürituste piletite ostmisel ettevaatlikumad

21:14

ERR Armeenias: pühapäevastel valimistel on favoriidiks Pašinjani erakond

21:12

USA esindajatekojas kiideti heaks Ukrainat toetav eelnõu

21:11

Viipekeelsed uudised

otse uudistemajast

spordipidu

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

04.06

Zelenski tegi Putinile ettepaneku kohtumiseks Uuendatud

08:38

LTKH vallandas päevapealt naistekliiniku juhi, töötajaid on massiliselt puudu

14:24

Volke: LTKH naistekliiniku juht eksis reeglite vastu ja esitas valeväiteid Uuendatud

09:00

Ukraina sõdurid kasutavad Vene vägede ründamiseks kommertssatelliidipilte

09:59

Jõudu koguv El Niño jätab Eesti suveilma puutumata

04.06

Vale paigaldusmeetod rikkus Haapsalu peatänava vuugid

07:19

Kasparov: Ukraina võit on eeltingimus, milleta Venemaal muudatusi ei tule

20:11

Ukrainas hukkus Vene rünnakutes vähemalt 11 inimest Uuendatud

14:24

Üle 50 000 inimese on saanud Saksa kodakondsuse natsirežiimi ülekohtu heastamiseks

16:55

Rumeenia sadamas plahvatas meredroon, ohvreid ei ole Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:59

ETV spordisaade, 5. juuni

21:47

Henn: oleme valmis, aga Fääri saartega kerget mängu ei oota Uuendatud

21:31

Maasik jooksis Narvas rekordilise maanteemiili, Šalkauskas meeste kiireim

20:56

Belgia peatreener Lukaku väravast: ärme veel pilvedesse tõuse

loe: kultuur

15:17

Pildid: Toompargis tähistati kontsert-etendusega Sipsiku 65. sünnipäeva

14:37

Kultuuriportaal soovitab: Tove Janssoni "Suveraamatu" ekraniseering Jupiteris

14:26

Arvustus. R. F. Kuangi põrgu on ülikool

14:14

Galerii: Otto Tiefi valitsuse ajal Kadriorus lehvinud lipp jõudis Austraaliast ERM-i

loe: eeter

15:14

Loodusfotograaf Ilmar Kaur: loodusfoto teeb kõnekaks looma käitumine

13:00

114 saart külastanud Aller: saar on hea koht, kus oma elule otsa vaadata

11:20

Haruldase koeratõu omanik: tal on eriline võime lugeda kodust meeleolu

10:08

Armin Kõomägi: luule kasutab edukalt ära tükkideks tükeldatud tähelepanu

Raadiouudised

19:30

Päevakaja (05.06.2026 18:00:00)

18:40

Suveürituste korraldajad: piletiost jääb üha enam viimasele hetkele

18:40

Pärandihoidlate rahastusotsus selgub sügisel

18:35

Viljandis avati hansapäevad

17:40

USA esindajatekoda kiitis heaks pikalt ootel olnud Ukraina toetamise eelnõu

17:25

Toompargis tähistati kontsert-etendusega Sipsiku 65. sünnipäeva

15:35

Kiviselg: Vene Balti laevastik kaotas kolmandiku keskmaa õhutõrjevõimest

15:25

Tartu uus politseimaja kerkib Annelinna

15:20

Volke: LTKH naistekliiniku juht eksis reeglite vastu ja esitas valeväiteid

15:20

Raadiouudised (05.06.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo