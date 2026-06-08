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Prantsuse energiahiid loodab hinnalaega pääseda kasumimaksust

Välismaa
Prantsuse energiahiid Total
Prantsuse energiahiid Total Autor/allikas: SCANPIX/Stephane Lemouton/SIPA
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et energiahiid Total kehtestas hinnalae oma 3300 Prantsusmaal asuvas tanklas, et vältida nii avalikkuse pahameelt ja kasumimaksu kehtestamist.

Totali kasum kasvas naftahindade tõusu toel esimeses kvartalis 51 protsenti ning Prantsusmaal sagenevad üleskutsed kehtestada erakorraline kasumimaks. Seni on ettevõte suutnud aga avalikkuse pahameelt vältida, kuna on kehtestanud oma tanklates hinnalae. 

Prantslased protestivad sageli kõrgete energiahindade vastu, kuid seni on hinnalagede abil suudetud suuremaid rahutusi vältida. Totali juht Patrick Pouyanné põhjendas ettevõtte otsust patriotismiga. 

"Me teeme seda, sest me oleme prantslased. Me oleme selles osas üsna patriootlikud," ütles Pouyanné. Ta siiski hoiatas, et kui valitsus kehtestab rafineerimistehastele erakorralise kasumimaksu, võib Total hinnapiirangutest loobuda.

Ajaleht The Wall Street Journal toob veel välja, et teised lääne energiahiiglased ei ole järginud Totali strateegiat. Ka majandusteadlased ja naftatöösturid leiavad, et hinnalaed on kahjulikud, kuna need eiravad turusignaale. 

"Usume kindlalt, et lõppkokkuvõttes on tarnehäiretega toimetulekuks vaja nõudlussignaale. Kui te seda nii ei lahenda, seisate pikas perspektiivis silmitsi oluliste väljakutsetega," ütles Shelli tegevjuht Wael Sawan.

Total tegutseb üle maailma, kuid ettevõtte juured on Prantsusmaal. Firma tippjuhid on pärit Prantsusmaalt ning Pouyanné tegutseb sageli riigi mitteametliku suursaadikuna, suheldes valitsustega üle kogu maailma.

Firmal on tuhandeid tanklaid väljaspool Prantsusmaad, kuid Pouyanné sõnul on hinnalagi mõeldud üksnes Prantsusmaa autojuhtidele. Totali tegevus ärritab nüüd väiksemaid firmasid, kuna neil puuduvad rafineerimistehased ja nad peavad kütust ostma turuhinnaga.

Sellegipoolest on hinnalagi Totali jaoks odavam lahendus kui avalikkuse survel kehtestatud kasumimaks, meede, mida nõuavad vasakpopulistid.

"Prantslastele ei meeldi näha liiga rikkaid inimesi ja neile ei meeldi näha, et Total nii palju raha teenib," ütles Pariisis tegutsev ökonomist Jean-Pierre Favennec ajalehele The Wall Street Journal. 

Toimetaja: Karl Kivil

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