Uus-Meremaa valitsus püüab valimiste eel kärpida valitsemiskulusid

Paremtsentristliku koalitsiooni rahandusminister Nicola Willis ütles teisipäeval, et valitsus soovib 2029. aastaks kaotada avalikus sektoris 8700 töökohta.

2023. aastal ametisse astunud valitsus jätkab ranget kokkuhoiupoliitikat ning kärbib riigiasutuste tegevuskulusid. Kärbetega loodetakse säästa umbes 2,4 miljardit Uus-Meremaa dollarit (1,2 miljardit eurot).

Valitsuse sõnul on kärped vajalikud võlgade ja nende teenindamise kulude vähendamiseks ning inflatsiooni ohjeldamiseks. Kriitikud ja opositsioon aga leiavad, et kärped aeglustavad majanduse taastumist ning suurendavad tööpuudust.

Willis lükkas aga tagasi tasuta hüvede pakkumise ja raha laiali jagamise. "Kuna valimised on nurga taga, on ahvatlev pakkuda järjekordset plaastrit. Meie valitsus ei kavatse neid vigu korrata," ütles Willis.

Novembris toimuvate valimiste üks võtmeküsimusi on majandus, mida on tabanud Lähis-Ida kriisist tingitud ebakindlus. Küsitlused näitavad, et koalitsiooni ja opositsiooni toetus on sisuliselt võrdne ehk valimiste saatus püsib noateral.

Opositsiooniliider Chris Hipkins kritiseeris juba teravalt valitsuse kavandatavaid kärpeid.

"Need on inimesed, kellel on kodud, pered ja hüpoteegid, kes kaotavad töö. See tähendab, et vähem inimesi kulutab raha," ütles Hipkins.