Droonide testala Eesti Lennuakadeemia kõrval lubab vabamat katsetamist

Eesti Lennuakadeemia rajas Tartu lennujaama kõrvale võrkhalli, mis on testala droonidele, et neid saaks turvaliselt lennutada, arendada ja katsetada.

Testala on suur võrkkattega ruum, mis on ülejäänud lennuliiklusest eraldatud. See tähendab, et droonide katsetamine ei sega Tartu lennujaama tööd ning seal saab teha teste, mida avatud õhuruumis lennuohutuse tõttu teha ei saa.

Lennuakadeemia lennundusteenuste osakonna spetsialisti Madis Sügise sõnul annab võrkhall droonide arendajatele senisest paindlikuma ruumi testimiseks.

"Tegemist on sellise piiritletud alaga, et siis ta jääb seda droonide käitamist reguleerivatest Euroopa õigusaktide nii-öelda rakendumisalast välja, ehk me saame seal teha asju, mida võib-olla tavapäraselt droonidega teha ei saaks," selgitas Sügis.

Kui seni tähendas droonide arendus tihti seda, et tuli arvestada ilma, ruumi ja reeglite piirangutega, siis nüüd on võimalik katsetada palju vabamalt ja turvalisemalt.

Võrkhallis ei tegeleta ainult lendamise harjutamisega. Seal saab proovida ka nutikamaid süsteeme, näiteks droone, mis suudavad ise navigeerida ja tegutseda ilma piloodi otsese juhtimiseta.

Samuti saab seal teha katseid, mida õues teha ei saa, sest need oleksid liiga ohtlikud või lihtsalt keelatud. Lisaks kasutatakse võrkhalli nii õppimiseks kui ka arendustööks, alates algajate esimestest harjutustest kuni uute tehnoloogiate testimiseni.

Droonide testimise võrkhall Tartu lähistel Autor/allikas: Crislyn Kaarepere/ERR

Eesti Lennuakadeemia õppe- ja arendusprorektor Maiken Kull ütles, et tegemist ei ole lihtsalt ühe uue hoonega, vaid osaga laiemast muutusest Eesti droonivaldkonnas.

"Praegu vaadates, kui kiiresti erinevad osapooled soovivad Eestis testtaristuid välja arendada, siis ma loodan, et see pilt on palju kirjum ja mitmekesisem, et neid testimisvõimalusi üle Eesti on mitmeid või isegi veel rohkem ja et need testtaristud ja testalad arvestakski sellega, et meil on erinevaid tehnoloogiaid erinevas küpsusastmes vaja testida ja erinevates tingimustes," rääkis Kull.

Tema sõnul on Eesti Lennuakadeemia võrkhall esimene samm sinna suunas ja ka Eesti lennuakadeemia liigub sinna suunas, et testalasid ja -keskkondi tekiks rohkem Eestisse.

Kulli sõnul võiks Eesti tulevikus olla koht, kus droonitehnoloogiat mitte ainult ei õpetata, vaid ka arendatakse ja eksporditakse.