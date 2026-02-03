Musk ühendab omavahel SpaceX-i ja tehisintellekti firma xAI

SpaceX kinnitas Groki juturoboti poolest tuntud xAI ostmist ja avaldas oma veebilehel selleteemalise märgukirja.

Tehingu üksikasju ei avalikustatud, kuid asjaga kursis oleva allika sõnul hinnati xAI väärtuseks 125 miljardit dollarit ja SpaceX-i väärtuseks üks triljon dollarit.

xAI ostmine püstitab uue rekordi kõigi aegade suurima ühinemis- ja ülevõtmistehinguna. LSEG andmetel kuulus see tiitel üle 25 aasta kontsernile Vodafone, mis ostis 2000. aastal 203 miljardi dollari eest Saksamaa ettevõtte Mannesmann.

Ühinemine toimub ajal, mil kosmosetehnoloogia ettevõte plaanib börsiletulekut, mis võib kahe asjaga kursis oleva allika sõnul kergitada ettevõtte väärtuse enam kui 1,5 triljoni dollarini.

Musk teatas märgukirjas, et ettevõtete liitmisel tekib "innovatsioonimootor", mis koondab ühe katuse alla tehisintellekti, raketitehnoloogia, kosmosepõhise interneti ja meedia.

xAI sai alguse 2023. aastal sotsiaalmeediaplatvormi X osana. 2025. aasta kevadeks oli xAI-st saanud iseseisev ettevõte, mida investorid hindasid kõrgemalt kui X-i.

Suurtehing järgneb Muski elektriautode tootja Tesla eelmise kuu teatisele kahe miljardi dollari suurusest investeeringust xAI-sse.

Musk selgitas Tesla investoritele, et näeb xAI-d kui orkestrijuhti Tesla tehastes, kus töötavad autonoomsed robotid.

Samuti teatas ta, et Tesla lõpetab kahe automudeli tootmise, et keskenduda robotitele – tegemist on ettevõtte ajaloo ühe suurima suunamuutusega.

Pitchbooki vanemanalüütik Emily Zheng märkis, et xAI omandamine viitab selgelt ettevalmistustele avalikuks noteerimiseks. "Arvutusvõimsuse, taristu ja energia tohutu maksumus on põhjus, miks paljud väärtuslikud idufirmad nagu SpaceX valmistuvad sel aastal börsile minema," sõnas Zheng.

Ühinemisteates märkis Musk, et kosmos pakub lahenduse tehisintellektifirmade hiiglaslikule energiavajadusele. "Pikas perspektiivis on kosmosepõhine tehisintellekt ilmselgelt ainus viis laienemiseks," kirjutas ta.

Musk rõhutas, et kuigi vahetu fookus on tehisintellektiga varustatud satelliitide lennutamisel, aitab tehing ellu viia ka tema suuremaid unistusi. "Võimekus luua kosmosepõhiseid andmekeskusi rahastab ja võimaldab rajada isemajandavaid baase Kuule, tervet tsivilisatsiooni Marsile ja lõpuks laienemist universumisse," seisis märgukirjas.

Praeguse seisuga on Neuralink ja The Boring Company ainsad väiksemad Muski ettevõtted, mida ei ole veel liidetud tema suuremate operatsioonidega.

Sotsiaalmeediaplatvorm X ühendati xAI-ga juba mullu märtsis.