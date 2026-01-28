Financial Times: Musk plaanib SpaceX-i juunis börsile tuua

X!

Financial Timesi andmetel on Elon Musk teinud ettepaneku ajastada SpaceX-i börsiletoomine selle aasta juunisse – ajale, mis langeb kokku haruldase planeetide reastumise ja Muski sünnipäevaga. Väljaande hinnangul võib sellest kujuneda ajaloo suurim börsidebüüt.

Viie asjaga kursis oleva isiku sõnul sihib Musk esmase avaliku aktsiate pakkumise (IPO) ajaks juuni keskpaika. Sel ajal paistavad Jupiter ja Veenus taevas teineteisele väga lähedal – seda nähtust nimetatakse konjunktsiooniks ning viimati esines see rohkem kui kolm aastat tagasi.

Allikad lisasid, et SpaceX soovib kaasata kuni 50 miljardit dollarit, mis prognoositava 1,5 triljoni dollarilise turuväärtuse juures teeks sellest ajaloo suurima IPO. See ületaks mäekõrguselt Saudi Aramco 2019. aasta rekordilise 29 miljardi dollari suuruse kaasamise. Samas hoiatasid nad, et kõik arvud on esialgsed ja võivad muutuda.

Eelmisel nädalal teatas Financial Times, et ettevõte on hiigeltehingu peakorraldajateks valimas panku Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase ja Morgan Stanley.

Mittetulundusühingu The Planetary Society andmetel on 8. ja 9. juunil Jupiter ja Veenus taevas teineteisest veidi enam kui ühe kraadi kaugusel. Mõni päev hiljem reastub nendega diagonaalselt ka Merkuur.

Veel ühe põhjusena juunikuu eelistamiseks tõid allikad välja Muski sünnipäeva, mis on 28. juunil.

Selline ebatavaline soov näitab Muski isiklikku mõju SpaceX-ile, kus suured ärilised otsused peegeldavad sageli miljardäri veendumusi ja prioriteete – alates ambitsioonikatest tootmiseesmärkidest kuni ebatavaliste juhtimisvõteteni.

Musk on varemgi teinud äriliste otsustega nalja. 2018. aastal teatas ta Tesla börsilt ära viimisest hinnaga 420 dollarit aktsia kohta, mida paljud tõlgendasid viitena kuupäevale 20. aprill, mida tähistavad kanepisuitsetajad.

Sel kuul ähvardas Musk pärast sotsiaalmeedia sõnasõda osta odavlennufirma Ryanair ja asendada selle juht Michael O'Leary mehega, kelle nimi on Ryan.

Mõned pangatöötajad ja investorid peavad juunikuist ajakava liiga tihedaks. Nad märkisid, et ettevõte peab esmalt esitama USA väärtpaberijärelevalvele ametliku teate ning korraldama aktsiate turundamiseks ülemaailmse tutvustusringi.

Samuti sõltub IPO õnnestumine turutingimustest, mis on muutunud ettearvamatuks seoses USA president Donald Trumpi sagedaste ähvardustega kehtestada tolle ning tema püüdlustega mõjutada Föderaalreservi intressipoliitikat.

Finantsjuht Bret Johnsen on pidanud alates detsembri keskpaigast praeguste erainvestoritega läbirääkimisi, et uurida võimalusi 2026. aasta keskpaigas toimuvaks börsiletulekuks.

Aktsiate pakkumisele prognoositakse tohutut nõudlust nii institutsionaalsete kui ka väikeinvestorite seas, kellel pole seni olnud võimalik aktsiaid hankida, kuna ettevõte on eelistanud püsida eraomandis.

Allikate sõnul motiveerib börsile minekut vajadus kaasata lisavahendeid Starshipi raketisüsteemi arendamiseks, et jõuda Marsile.

SpaceX on investoritele teatanud, et arendab tehnoloogiat kosmoses asuvate andmekeskuste loomiseks, mis on ühendatud 9400 Starlinki satelliidist koosneva võrguga. Musk usub, et see on hädavajalik, et tema ettevõtete kontsern suudaks tehisintellekti vallas võistelda konkurentidega nagu Google ja OpenAI.

Detsembris pidas ettevõte läbirääkimisi aktsiate müügiks eraturul 800 miljardi dollarilise väärtuse juures, mis on rohkem kui topelt võrreldes varasema ligi 400 miljardi dollari suuruse väärtusega.

Eelmisel aastal investeeris SpaceX kaks miljardit dollarit ettevõttesse xAI – veel üks Muski eraettevõte, mille ta liitis märtsis sotsiaalmeediaplatvormiga X. Miljardär on avaldanud soovi, et ka elektriautode tootja Tesla investeeriks xAI-sse.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Financial Times

