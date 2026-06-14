Esmaspäeval vihmast ei pääse

Eeloleval ööpäeval katab Läänemere ümbrust mitme keskmega ja ebapüsiva õhumassiga madalrõhuala. Meie ilma kujundajaks on väike pööris, mis liigub Stockholmi kohalt üle Läänemere ja jõuab pärastlõunal Liivi lahele.

Öösel onvihmahooge hõredalt, samas mitmel pool tekib udu. Päeval sajab hoovihma laialdasemalt, on nii tugevat sadu kui äikest. Õhk on mõõdukalt soe.

Öö on Eestis muutliku pilvisusega. Mõnel pool sajab hoovihma. Mitmel pool tekib udu. Tuul on muutlik ja nõrk. Sooja on 6 kuni 12 kraadi. Hommik on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma. Kirde-Eestis on intensiivsemaid sajuhooge ja võib äikest olla. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on 11 kuni 14 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Rannikul on paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2 kuni 8, puhanguti 11 m/s, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 14 kuni 20 kraadi, rannikul kohati ja sajupilvede all 12 kraadi ümber.

Õhtul on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on 12 kuni 17 kraadi.

Teisipäev on mitmel pool sajuhoogudega ja päeval ka äikesega. Öösel on sooja 6 kuni 12, päeval 14 kuni 20 kraadi. Kolmapäeval nihkuvad sajupilved järk-järgult enam Ida-Eesti kohale. Öösel on sooja 9 kuni 13, päeval 14 kuni 18 kraadi. Neljapäeval ja reedel on sajupilvi üksikutes kohtades. Öised miinimumid jäävad 8 ja 13, päevased maksimumid 14 ja 23 kraadi vahele.

Homme tuleb arvestada sagedaste vihmahoogudega ja äikesevõimalusega.