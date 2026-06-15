X!

ERR Luxembourgis: Ukraina liitumine EL-iga võtab tõenäoliselt aastaid

Välismaa
Foto: SCANPIX/ZUMApress.com
Välismaa

Euroopa Liit alustab liitumisläbirääkimisi Ukraina ja Moldovaga. Otsusega avada läbirääkimiste esimene teemaplokk hakkavad need viimaks ka sisuliselt pihta. Tõenäoliselt võtab Ukraina liitumine veel siiski mitu aastat aega.

Esimese liitumisläbirääkimiste teemaplokki avamine kõlab küll väga tehnilise sammuna, kuid see on ka omajagu sümboolne. See näitab, et Ukraina ja Moldova teevad euroliiduga liitumise suunas edusamme ning viimaks hakkab pihta päris sisuline töö selle nimel.

"Kui me avame ühe peatüki, näiteks esimene peatükk on seotud õigusriigiga ja kõigi nende põhialustega, mis Euroopa Liidu regulatsioonides ja väärtustes on, siis algavadki ametlikud läbirääkimised," lausus Eesti välisminister Margus Tsahkna.

Pikalt pidurdas seda Budapest. Uus Ungari valitsus on põhimõtteliselt vastuseisust loobunud, kuid seab ikka tingimusi.

"Pärast intensiivseid läbirääkimiste nädalaid oleme jõudnud kokkuleppele Ungari vähemuste kaitsmise osas Ukrainas. Ungari jaoks on selle kokkuleppe täide viimine
põhimõtteline tingimus Ukraina liitumiseks Euroopa Liiduga," sõnas Ungari välisminister Anita Orban.

Eesti, teised Balti riigid ja Põhjamaad sooviks kiiresti edasi liikuda, kuid peale Ungari on ka teisi, keda veel veenda tuleb.

"Kindlasti on seal praktilisi küsimusi mõnel riigil, näiteks Poolal, mis puudutab põllumajanduskoostööd ning kogu seda avatud turgu. Kindlasti on ka selliseid sisepoliitilisi küsimusi," ütles Tsahkna.

Komisjoni sõnul on Ukraina ja Moldova ettevalmistava töö ära teinud.

"Ja kui nemad oma töö ära teevad, peame seda tegema ka meie. Sellepärast ootan ma, et me avame kõik ülejäänud viis teemaplokki juulis," sõnas Euroopa Komisjoni laienemisvolinik Marta Kos.

Kuid tõenäoliselt kestavad läbirääkimised veel mitu aastat.

"Saksamaa vaatest oleme Ukraina suhtes väga toetavad. Kui sa pihta ei hakka, ei saavuta sa midagi. Ja nüüd viimaks alustame me koos Ukrainaga," lausus Saksamaa välisminister Johann Wadephul.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

spordipidu

anna oma hääl

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:20

ETV spordisaade, 15. juuni

22:00

Kalmus: Krimmi poolsaare ühendusteede äralõikamine on muutunud realistlikuks

21:59

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:58

Viipekeelsed uudised

21:50

Suvel lühemalt töötav Narva piiripunkt jätab inimesed värava taha

21:17

Joogipausid MM-il tekitavad vastakaid arvamusi: mängijad nurisevad, treenerid kiidavad

21:16

Uus seadus kohustaks voogedastusplatvorme Eesti filmitööstusse investeerima

21:16

ERR Luxembourgis: Ukraina liitumine EL-iga võtab tõenäoliselt aastaid

21:16

Teisipäeval sajab taas vihma

21:03

Raudsik: Iraani-USA rahu osas on toimunud suur edasiminek

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:31

Tallinna reaalkooli uus hoone kallines kahe aastaga kolmandiku võrra

14.06

Venemaa inimmassi eelis Ukraina ees on hääbumas

20:18

Venemaa õhurünnakus Kiievile sai tabamuse ajalooline suurklooster Uuendatud

09:45

Prantsusmaa presidendivalimiste soosik Bardella lubas Euroopat raputada

11:35

Hansa Grupp müüb bussiäri maha

10:36

Norra kroonprintsessi poeg mõisteti vägistamise eest aastateks vangi

07:07

Kunagise peatoimetaja sõnul koostatakse Putinile ilustatud uudistesaateid

21:00

Roheneemesaared pidasid vastu ja võtsid Hispaanialt viigipunkti Uuendatud

12:00

USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks Uuendatud

14.06

Saksamaa alistas Curacao koguni 7:1 Uuendatud

ilmateade

SPORT

22:20

ETV spordisaade, 15. juuni

21:17

Joogipausid MM-il tekitavad vastakaid arvamusi: mängijad nurisevad, treenerid kiidavad

21:00

Roheneemesaared pidasid vastu ja võtsid Hispaanialt viigipunkti Uuendatud

20:47

Rovanperä sihib võistlustulle naasmist 2027. aastal

loe: kultuur

21:16

Uus seadus kohustaks voogedastusplatvorme Eesti filmitööstusse investeerima

16:36

Arvustus. Muusika-, sumina- ja tantsupidu

15:28

Aurora Ruus: nüüdismuusika minevikust olevikku

15:21

The Teps avaldas lühialbumi "'Til The End Of The Night"

loe: eeter

14:12

Joosep Värk: ma ei ole revolutsiooni korraldaja

14:12

Villimardikas petab mesilasi ja kannab endas tugevat mürki

13:33

Martin Hook: kirjutamine oli soolevähi ravi ajal kui teraapia

13:06

Paljude öölaulikute arvukus on viimase kümnendi jooksul järsult langenud

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (15.06.2026 18:00:00)

17:55

Seaduseelnõu seab voogedastusplatvormidele kohustuse investeerida Eesti filmitööstusesse

16:50

Endised reformierakondlastest rahandusministrid jätsid lisaeelarve poolt hääletamata

16:05

Euroopa Liit alustab liitumisläbirääkimisi Ukraina ja Moldovaga

16:05

Noored laulsid ja tantsisid malevasuve avatuks

15:45

Raadiouudised (15.06.2026 15:00:00)

15:35

Itaalias kasvavad pinged rändeteema ümber

12:35

ELi järgmise pikaajalise eelarve läbirääkimistel vaieldakse kaitsekulude rahastusallikate üle

12:35

Ajutise kaitse saanud põgenike arv Eestis on stabiliseerunud

12:20

Raadiouudised (15.06.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo