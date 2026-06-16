Jahe ilm mõjutab jäätisemüüki eelkõige väikeasulates

Kuigi suurt suvesooja pole veel olnud, on jäätisemüüjad algavaks hooajaks valmistunud. Külmem ilm mõjutab väikeseid tegijaid, mitte suuri jaekette.

Eestlase jäätiseisu jahe suve algus küll ära ei võta, kuid muudab ostuharjumusi. Kõige valusama hoobi saavad paratamatult välimüüjad ja suvefestivalid. Aga lapsed tahavad jäätist süüa iga ilmaga.

"Müük hakkab muutuma ilma tõttu väikejäätiste kategoorias. See aasta on väikejäätiste müük suurem, kui oli eelmine aasta. Pooleliitrised topsid aastaringselt müüvad suhteliselt ühepalju, sõltumata sellest, mitu kraadi väljas sooja või külma on," ütles Coop Tartu juhatuse liige Kaire Krevald.

Soojaga elavneb jäätisemüük eelkõige elamupiirkondades, mitte suurlinna keskustes. Just maa- ja väikeasulate kauplused sõltuvad ilmast kõige enam, sest ilusa ilma korral liigub rohkem inimesi mööda Eestit ringi.

"Juunikuu nädalavahetused ei ole olnud väga ilusad ja tahetakse pigem võib-olla sooja sööki. Ütleme need, kes müüvad jäätist või midagi sellist külma või kokteili, siis nende müügid kindlasti on tagasihoidlikumad, kui nad sooviksid," sõnas Minimeltsi jäätiste esindaja Katre Teearu.

Kraadiklaasi näit ei otsusta ainult seda, kas inimesed üldse jäätist ostavad, vaid seab ritta ka lemmikmaitsed.

"Jahedama ilmaga läheb rohkem koorejäätis, nii-öelda rammusam jäätis. Kui on palav ilm, siis lähevad kaubaks hästi mahlajäätised, hapud maitsed ja sorbetid," lisas Teearu.