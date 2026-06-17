Riigikogu võttis lisaeelarve vastu

Riigikogus võeti vastu uus lisaeelarve, ent sellele jättis oma hääle andmata kolm reformierakondlast, kes riigieelarve suhtes varemgi kriitilised olnud.

Riigikogus võeti 49 poolthääle ja 13 vastuhäälega vastu uus lisaeelarve, 8 saadikut puudusid.

Sealhulgas jätsid hääletamata ka reformierakondlased Aivar Sõerd, Mart Võrklaev ning ka Signe Kivi.

Endised rahandusministrid Sõerd ja Võrklaev ei toetanud selle aasta lisaeelarvet ka riigikogu rahanduskomisjonis. Seetõttu jõudis see riigikogu suurde saali lõpphääletusele soovitusega seda mitte toetada.

2025. aasta riigieelarve võttis riigikogu tavapäraselt vastu koalitsiooni häältega, kuid erandlikult jätsid ka siis Sõerd ja endine kultuuriminister Kivi hääletamata.

Uue eelarve kohaselt vähenevad riigi tulud 24 miljonit ja kulud suurenevad 4,4 miljonit eurot.

Seadusega suunatakse 10,98 miljonit eurot Eesti.ai projektidele, 17 miljonit eurot eraldatakse idapiiri väljaehitamiseks. Täpsustatakse ka ASi Riigi Kinnisvara ja ASi Hexest Materialsi investeeringuid, Eesti kultuurkapitalile suurendatakse hasartmängukorraldajate vabatahtlikult riigieelarvesse tehtud maksete ja nendelt tasutud tulumaksu võrra.

Riigikogus mullu detsembris vastu võetud 2026. aasta riigieelarves moodustasid tulud 18,6 miljardit ja kulud 19,5 miljardit eurot ning investeeringud 1,3 miljardit ja finantseerimistehingud 1,5 miljardit eurot.