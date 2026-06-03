Zelenski: kuus riiki kinnitasid toetust Ukraina esmavajaduste algatusele

Zelenski rääkis teemal Kiievis toimunud ühisel pressikonverentsil NATO peasekretäri Mark Ruttega.

"Täna on mitmed riigid teinud otsuseid ja kuus riiki on kinnitanud, et nad panustavad algatusse PURL. Oleme neile väga tänulikud. Me ei ütle, millised riigid need on, sest see teave ei ole avalik. Peame ostma seda, mida on võimalik osta Ühendriikidest. Täna kinnitasid kõik riigid, et PURL on prioriteet," ütles Zelenski.

Lisaks teatas president, et arutas Norra peaministri Jonas Gahr Størega õhutõrjesüsteemide tarneid ja raketitõrjeprogrammi arendamist.

"Arutasime õhutõrjesüsteemide tarneid. Norra on valmis aitama. Samuti töötame selle nimel, et Euroopal oleks oma raketitõrjevõimekus. Peame selle ühise ülesande täielikult ellu viima ja tagama Euroopale oma süsteemi, mis on piisavalt tugev ballistiliste ohtude eest kaitsmiseks," ütles Zelenskõi pärast telefonikõnet.

Ukrinformi andmetel kuulutas Norra 6. mail välja 2,8 miljardi Norra krooni ehk üle 300 miljoni dollari suuruse toetuse PURL-i kaudu.

President rõhutas, et kui Euroopa on kaitstud ballistiliste rakettide eest, siis suurendab see kindlustunnet mitte ainult kellegi üksiku jaoks meie kontinendil, vaid kõigi eurooplaste jaoks.

"Valmistume ka lähiajal toimuvateks kohtumisteks – meie tööks saavad olema eriformaadid," lisas riigipea.

President rõhutas ka droonikoostöö algatuse tähtsust ja märkis, et Ukraina teeb partneritega koostööd muutmaks see formaat tõhusaks.

Zelenskõi rõhutas lisaks, et Euroopa peaks liikuma aktiivsemalt oma raketitõrjevõimekuse arendamise suunas.

"Teeme juba koostööd mitme riigiga ehk Prantsusmaa, Norra, Saksamaa, Rootsi, Taani, Itaalia ja teiste partneritega Euroopa raketitõrjevõimekuse loomisel. See on väga keeruline projekt, kuid kriitiliselt vajalik," sõnas riigipea.

Ukraina president lisas, et USA administratsiooniga käivad arutelud õhutõrjesüsteemide Patriot tootmislitsentside üle, mida võidaks potentsiaalselt toota Ukrainas või ühiselt NATO partneritega.

"See on täiesti loogiline viis meie kollektiivse jõu suurendamiseks. Samuti on see kooskõlas Ühendriikide presidendi praeguse poliitikaga, mille kohaselt peaks Euroopa tegema oma kaitseks rohkem. Keskendume sellele ka edaspidi," ütles Zelenskõi.

Ukrinformi andmetel piisas 1. juuni seisuga partnerriikide panustest programmi PURL, et tagada Ukrainale kriitilise tähtsusega USA päritolu relvade tarneid.