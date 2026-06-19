Ukraina president Volodõmõr Zelenski rõhutas, et Ukraina relvajõud ei jää Venemaa armeele alla ja on tegelikult NATO teine armee. Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa väed ründasid ööl vastu reedet Harkivi linna.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 19. juunil kell 5.45:

- Zelenski: Ukraina on tegelikult NATO teine armee;

- Moskvas sajab musta värvi vihma;

- Venemaa pommitas Harkivi.

Zelenski: Ukraina on tegelikult NATO teine armee

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rõhutas, et Ukraina relvajõud ei jää Venemaa armeele alla ja on tegelikult NATO teine armee.

"Ukraina on täna de facto NATO teine armee, mis ei jää alla maailma teisele armeele. Seetõttu oleme just meie need, keda NATO vajab. See on juba fakt, mida tunnistavad kõik liidrid," rääkis Zelenskõi.

Riigipea tõi välja, et sai Ukraina Ramsteini formaadis toimunud kohtumisel üheksalt riigilt kinnituse vahendite eraldamise kohta Ukraina esmavajaduste programmile PURL.

"Ja need on enam kui miljardi väärtuses raketid süsteemidele Patriot," ütles Zelenski.

Zelenski lisas, et Euroopa Liit karmistab sanktsioone Venemaa vastu ja see otsus võeti vastu ühehäälselt.

"Oleme kokku leppinud täiendavates F-16 hävitajates. Meil on hädasti vaja koolitada piloote," jätkas Zelenski.

"Putin ei taha peatuda. Kõik tema jutud rahu soovimisest on vale. Kõik partnerid ja kõik eurooplased tajuvad seda. Kuid kõik on kindlad, et koos me peatame selle. Peamine on peatada see ühiselt," sõnas Zelenski.

Ukraina presidendi sõnul kardab Putin samuti oma armee naasmist koju.

"Seetõttu kardabki ta nii väga sõja lõppu ilma võiduta. Võitu ei tule. Putin kardab oma armeed ja seetõttu, kui ei saavutata konkreetsete julgeolekugarantiidega relvarahu, naaseb ta sõtta. Ja seekord võivad rünnaku alla sattuda teised," jätkas Zelenski.

Ukraina riigipea hinnangul jääb Putin Kremlisse kuni oma surmani.

"Ja tal on üks eesmärk ehk Nõukogude Liidu taastamine. Ilma Ukrainata on see võimatu ja seetõttu kallid ukrainlased ei ole meil kerge," sõnas Zelenski.

Moskvas sajab musta värvi vihma

Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva ulatusliku õhurünnaku Moskva naftataristu vastu ning kohalikud elanikud kurdavad nüüd musta vihma üle. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, millel on näha, kuidas taevast sajab alla musti naftapiisku.

It is raining oil, pitch and dust on Moscow in Russia



A monument of Russia's failure of not only being a failed aggressor but also failed state. Instead of making the people and the state rich, it only made few rich while literally now pissing oil on the rest. pic.twitter.com/WEI50fDnxX — (((Tendar))) (@Tendar) June 18, 2026

Moskva kaguosas asuva Kapotnja naftarafineerimistehase tabamisel puhkesid tulekahjud, mis värvisid taeva suitsust mustaks. Tehast rünnati kuu aja jooksul juba kolmandat ning sel nädalal teist korda.

Sotsiaalmeedias levivad veel ka videolõigud, millel on näha, kuidas mitmed Venemaa õhutõrjeraketid sihtmärgist mööda lendavad. Seetõttu tabasid mõned Vene raketid ka Moskva naftataristut.

New footage confirms that an errant Russian surface to air missile was responsible for the tank roof toss at the Moscow Oil Refinery this morning. pic.twitter.com/H5kdsuO2pY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

Venemaa pommitas Harkivi

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa väed ründasid ööl vastu reedet Harkivi linna. Rünnaku tagajärjel sai kahjustada ligi 15 eramaja ning vigastada mitu inimest.