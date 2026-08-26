Nädalavahetusel möllanud torm kahjustas ka Läti piirivalve taristut

Läti riigipiirivalve teatel murdusid puud idapiiril asuvale piiritarale ning kahjustada said ka hooned ja tehnilised seadmed. Piiritaristu sai kahjustada mitmes kohas. Kokku tuvastati 124 juhtumit, kus langenud puud olid kahjustanud piiritara, vahendas LSM.

Kõige rohkem häiris piirivalve tööd elektri- ja sideühenduste katkemine. Mitmes üksuses ei töötanud valvekaamerad, internet ega telefoniühendus.Raadiosaatjad jäid siiski tööle ning sidepidamiseks kasutati ka Starlinki satelliitsidet.

Samal ajal püsib Läti-Valgevene piiril rändesurve. Möödunud nädalavahetusel saatis Läti Valgevene piirilt tagasi 74 migranti.