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Nõmmel toimus suur politseioperatsioon migrantide tabamiseks

Eesti
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Politseioperatsioon Nõmmel
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Eesti

Tallinnas Nõmme linnaosas toimus neljapäeval suur politseioperatsioon arvatavate sisserändajate tabamiseks. Kohalike elanike sõnul kasutas politsei ka droone.

Politsei sai neljapäeval kella 12.04 ajal teate, et Nõmmel asuvas kortermajas võib viibida mitu välismaalast, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad on ebaseaduslikult riiki sisenenud, ütles Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Aru.

Patrullpolitseinikud reageerisid teatele ja läksid infot kontrollima. Politseinikud pidasid sündmuskohal kinni 12 inimest, kelle osas on alust kahtlustada, et nad on riiki ebaseaduslikult sisenenud. 

ERR-iga jagatud fotodel (esimene ja teine foto galeriis) on näha veel kolme isikut, keda politseil pole õnnestunud kinni pidada.

Välismaalased on esmasteks menetlustoiminguteks toimetatud kinnipidamiskeskusesse.

Teade kahtlusi äratanud välismaalaste kohta tuli kohalikult elanikult. 

Politsei jätkab ümbruskonna kontrollimist ning selgitab välja, kas ja kui palju võis nendega koos veel korteris inimesi olla. "Juhul, kui märkate välismaalaste gruppe, kes on eksinud ja erinevad tavapärastest turistidest või kahtlast tegevust, tasub sellest politseile teada anda," sõnas Aru.

"Viimastel päevadel on rändesurve Eestile kasvanud. Viimase nädala jooksul on selliseid kinnipidamisi olnud iga päev. Prognoosime, et lähikuudel rändesurve jätkub," lisas ta.

Kolmapäeval rääkis politsei- ja piirivalveamet (PPA), et on sel nädalal tabanud 63 immigranti ja nende tulemiste lõppu ei paista.

Sisserändajad jõuavad Eestisse peamiselt Läti-Valgevene piirilt ning enne sügisel saabuvat kehvemat ilma rändetulva lõppu oodata pole.

Siseminister Igor Taro sõnul on rändekriisi taga Valgevene, kes Venemaa õhutusel immigrante Balti riikidesse saadab.

Hübriidsõja teravik on üldse jõudnud edasi Balti riikidesse ja Soome, sest Poola-Leedu ja Poola-Saksamaa vahelistel piiridel on hakatud rohkem kontrollima, lisas kolmapäeval PPA juht Egert Belitšev.

Tema sõnul on rändekriis süvenenud just sel nädalal, kui on tabatud 63 immigranti ning aastaga on neid kokku tabatud 102. Veel eelmisel aastal oli sama number 39.

Sellise hulga illegaalide jõudmine ei tekita lisakoormust üksnes PPA-le, vaid ka kohtusüsteemile ning kohalikele omavalitsustele.

Toimetaja: Valner Väino

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