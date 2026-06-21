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Setomaal taastati kaitseväelastele oluline Seitsmemägi

Eesti
Foto: ERR/Mirjam Mõttus
Eesti

Sel aastal möödub sada aastat Petseri linna lähedal asunud Lõunalaagri rajamisest, mis oli oluline esimese Eesti Vabariigi kaitseväe suvine väljaõppe koht. Sel puhul taastati kohalike Setomaa elanike eestvedamisel ühes kaitseväelaste ja RMK-ga seal teeninud 7. jalaväerügemendi olulisim maamärk, Seitsmemägi.

Sada aastat tagasi rajati Petseri linna lähedale reljeefsele maastikule toonase kaitseväe suvine väljaõppelaager ehk Lõunalaager. Laagris oli veerandsada hoonet ja seal said väljaõppe tuhanded Eesti mehed. Nõukogude okupatsiooni ajal hävisid nii laager kui ka Seitsmemägi. 

Pühapäeval, sada aastat pärast Lõunalaagri rajamisest, avati taastatud Seitsmemägi.

"Ma arvan, et on väga oluline taastada selline uhke maamärk, mis sümboliseerib esimese Eesti Vabariigi ajal siin tegutsenud Eesti kaitseväe ühte suvelaagritest, kus tuhanded ja tuhanded Kagu-Eesti mehed suvisel ajal väljaõpet said oma riigi kaitseks," ütles Seitsmemäe taastaja Toomas Valk.

Veel poolteist aastat tagasi oli alal veel paks mets. Aga ühes vabatahtlike, kaitseliitlaste kui ka Lõuna-Eestis asuvate USA liitlaste abiga taastati endine vaade, kui ka laoti uuesti suur, valgetest kividest number seitse. Viimasesse said ka kõik, kes soovisid, tuua oma esivanemate mälestamiseks, valge kivi

"Mitmeid kordi, kui sattusin siia, nägin, kuidas tulevadki inimesed, vanaisad oma laste ja lastelastega, ning võtavad pagasiruumist välja kivid ning tassivad need kivid sinna mäe otsa seitsmesse," rääkis Valk.

Võru elanik Madis rääkis, et tema vanaisa oli 7. rügemendis ohvitser. "Elasid Petseris, suvel olid vist siin Lõunalaagris," lisas ta.

"Minu ajal oli siin juba venelaste tankipolk. Mul ei olnud isegi aimu, et siin on sellised ilusad mäed, on see veevõtukoht, et üllatusena tuli ta nüüd Eesti Vabariigi ajal," märkis Pärnu elanik Vassili.

Seitsmemäe ümbruses on ka pärandkultuuri matkarada ja lõkkeplats ühes väga heade seene- ja marjametsadega.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

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