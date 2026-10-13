Prantsusmaa pidas India ookeanis kinni Vene varilaevastiku tankeri

Prantsuse merevägi pidas esmaspäeval kinni ja hõivas tankeri, mis kahtlustuste kohaselt sõitis valelipu all osana Venemaa varilaevastikust, teatas Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Tanker DF Peak vedas väidetavalt sanktsioneeritud Venemaa kütust ning Prantsuse merevägi peatas selle India ookeanis Prantsusmaa ülemereterritooriumist Réunionist 833 kilomeetri kaugusel lõunas.

"Prantsusmaa on otsustanud võidelda varilaevastiku vastu, kus iganes maailmas see ka ei asuks," kirjutas Macron sotsiaalmeedias.

"See rahvusvahelise mereõiguse kohaselt läbi viidud operatsioon näitab meie sihikindlust toetada õigusriiki ja võidelda igasuguse ebaseadusliku kaubanduse vastu, kus iganes see ka ei toimuks," jätkas Macron.

Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse sõja ja sanktsioonide portaali andmetel on varem Kaliningradi nime kandnud tanker DF Peak kasutanud valelipuna Benini lippu. Toornaftatankerile on kehtestanud sanktsioonid USA, Euroopa Liit, Šveits, Kanada ja Jaapan.

Prantsusmaa kaitseminister Catherine Vautrin kinnitas samal ajal, et alus on praegu Prantsuse mereväe eskordi all.

"Rahvusvaheline õigus ei ole valikuline. Meie relvajõud on täielikult mobiliseeritud selle jõustamiseks ja ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemiseks merel," ütles minister.

DF Peak on vaid üks tanker Venemaa varilaevastikust ehk rühmast vananevaid ja puuduliku kindlustusega tankeritest, mida Moskva kasutab oma nafta väljaveoks, millega rikub rahvusvahelisi sanktsioone. Lääne valitsused on süüdistanud Moskvat ühtlasi varilaevastiku kasutamises oma hübriidsõja toetamiseks Euroopa vastu.