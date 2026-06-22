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Ukraina droonid ründasid taas Venemaa pealinna Moskvat

Välismaa
Ukraina droonid ründasid taas Venemaa pealinna Moskvat
Ukraina droonid ründasid taas Venemaa pealinna Moskvat Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et ööl vastu esmaspäeva tabas Venemaa pealinna Moskvat taas droonirünnak. Ööl vastu esmaspäeva kärgatasid mitmel pool okupeeritud Krimmis plahvatused.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 22. juunil kell 5.50:

- Moskvat tabas taas droonirünnak;

- Kertšis puhkes pärast droonirünnakut ulatuslik tulekahju;

- Zelenski sõnul sisaldab leping Saksamaaga Ukrainale 600 raketti.

Moskvat tabas taas droonirünnak

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et ööl vastu esmaspäeva tabas Venemaa pealinna Moskvat taas droonirünnak. 

Droonirünnakust teatasid nii Moskva linnapea Sergei Sobjanin kui ka mitmed sotsiaalmeediakanalid. Pole veel teada, kas droonid suutsid Vene õhutõrjest läbi murda ning kahjustusi tekitada.

Kertšis puhkes pärast droonirünnakut ulatuslik tulekahju

Ajutiselt okupeeritud Krimmis asuvas Kertši linna sadamas puhkes pärast Ukraina droonide rünnakut ulatuslik tulekahju, teatasid meediakanalid NV ja Unian.

Meediakanali Raadio Vabaduse andmetel põleb pärast Ukraina rünnakut Kertšis kütteõli, vedelgaasi ja kergete naftasaaduste ümberlaadimise kompleks. Ettevõtte TES-Terminal territooriumil on seitsmest kütusemahutist leekides neli või viis.

Ööl vastu pühapäeva ründas Ukraina rajatisi mõlemal pool Venemaa sissetungijate poolt ebaseaduslikult ehitatud Krimmi silda. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et rünnaku alla sattusid vaenlase sõjaline logistika, naftatööstus ja õhutõrje.

Krimmis on okupatsioonivõimude teatel probleeme elektrivarustusega. Ettevõte Sevastopolenergo hakkas avaldama poolsaare mõnede asulate elektrikatkestuste graafikuid.

Ööl vastu esmaspäeva kärgatasid mitmel pool Krimmis plahvatused. Sotsiaalmeedia ja Telegrami kanalite andmetel tabasid droonirünnakud muu hulgas Armjanski linnas asuvat Venemaa FSB piirivalveteenistuse hoonet. Lisaks teatati plahvatustest ja õhutõrje tegevusest Feodossijas, Sevastopolis ning teistes piirkondades, vahendas Ukrainska Pravda.

Zelenski sõnul sisaldab leping Saksamaaga Ukrainale 600 raketti

President Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeval, et Saksamaaga sõlmitud leping näeb ette 600 õhutõrjeraketi ostmist Ukrainale.

"Praegune tootmisvõimsus Ühendriikides on mitte rohkem kui umbes 700 raketti aastas. Nad andsid Patrioti rakettide tootmislitsentsid üle sakslastele ja Saksamaa alustas nende tootmist mõnda aega tagasi. Oleme nendega juba sõlminud lepingu märkimisväärse koguse ehk 600 raketi peale," ütles Zelenski.

Riigipea märkis ka, et oma viimasel kohtumisel USA presidendi Donald Trumpiga sai ta positiivse signaali rakettide tootmislitsentsi võimaliku üleandmise kohta Ukrainale.

"Esimest korda reageeris Ameerika meeskond litsentsi küsimusele positiivselt. Esimest korda. Varem oli see alati, et eks me näe. Mida nad seekord ütlesid? Nad ütlesid, et näevad võimalust see küsimus Ukraina jaoks lahendada," ütles Zelenski.

Saksamaa töötab õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide iseseisva tootmisliini kallal, mille esimest toodangut oodatakse 2026. aastal või 2027. aasta alguses.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

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