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Kaitsevägi: drooniohtu kontrollimisel ei tuvastatud

Eesti
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Õhuohu teavitus 3. juuni varahommikul.
Õhuohu teavitus 3. juuni varahommikul. Autor/allikas: ERR
Eesti

Kaitsevägi saatis kolmapäeva varahommikul teavituse, et mitmes maakonnas on võimalik droonioht. Kontrollimisel selgus, et droone Eesti territooriumil siiski polnud, öeldi ERR-ile kaitseväest.

Kaitsevägi saatis kolmapäeva varahommikul teavituse, et Lääne- ja Ida-Virumaal on võimalik droonioht. Veidi hiljem laiendati ohuteavitust ka Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnale. Kell 5.52 tühistas kaitsevägi õhuohu.

Kaitseväest öeldi ERR-ile, et kaitsevägi tuvastas kolmapäeva varahommikul võimaliku õhuohu sisenemise Eesti õhuruumi.

Et selgust saada, kas droon(id) on Eesti territooriumile jõudnud, aktiveeriti nii maa peal paiknevad kaitseväe üksused kui ka Balti õhuturbemissioonil osalevad liitlaste üksused ehk õhku tõusid ka hävitajad, mis olid vajadusel valmis ohu elimineerima.

"Elanike informeerimiseks saadeti välja ka ohuteavitus. Ohu kontrollimise käigus õhuohtu ei tuvastatud, mistõttu saadeti välja ka õhuohu lõppemise teavitus," ütles Liis Vaksmann kaitseväe peastaabi pressijaoskonnast.

Õhuohu teavitus anti mitmes maakonnas

Mitmed inimesed said vahetult enne kella 4 varahommikul sõnumirakenduses ainult selle teavituse, et droonioht Lääne- ja Ida-Virumaal on lõppenud, kuid Eesti riigiinfo telefonilt kinnitati kell 4.18 ERR-ile, et õhuoht piirkonnas püsib.

Kell 4.26 tuli uus teavitus, et õhuoht on ka Tartumaal, Jõgevamaal, Viljandimaal, Valgamaal, Võrumaal ja Põlvamaal. Inimestele soovitati drooni nähes varjuda.

Mitmed Võrus elavad inimesed andsid ERR-ile teada, et kuulsid varahommikul müra, mis võis olla seotud drooniga. Kuivõrd õhku tõusid liitlaste hävitajad, oli suure tõenäosusega tegu nende tekitatud müraga.

Kell 5.52 tühistas kaitsevägi õhuohu kogu Eestis.

Tallinna lennujaama tööd droonioht ida- ja lõunapoolsetes maakondades ei häirinud ning hommikused lennud väljusid õigeaegselt. Väljus ka hommikune lend Tartu lennujaamast Helsingisse.

Droonioht oli ka Lätis

Sarnaselt Eestiga anti kolmapäeva hommikul ka Lätis Aluksne piirkonnas (Võrust 50km lõuna pool) teavitus võimalikust ohust Läti õhuruumile.

Tegemist oli nn kollase hoiatusega, mis ei nõua elanikelt kohest tegutsemist, kuid kutsub üles teavitama võimalikust ohust Läti õhuruumis.

Sellele vaatamata aktiveeriti NATO õhuturbe hävitajad, teatas Läti rahvusringhäälingu portaal LSM.

Kell 6.20 lõppes Aluksne piirkonnas välja kuulutatud võimalik õhuruumi oht.

Ukraina korraldas ööl vastu kolmapäeva õhurünnaku Venemaal Tambovi oblastis asuva sõjatehase vastu ning samuti teatati droonirünnakust Moskvale ning Peterburi naftaterminalile. Peterburi õhuruum suleti ajutiselt.

Toimetaja: Urmet Kook, Marko Tooming

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