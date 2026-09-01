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Õhuväe ülem: üks droon lendas Narva suunas ja teine ületas Eesti piiri Kagu-Eestis

Eesti
Õhuväe ülem Riivo Valge.
Õhuväe ülem Riivo Valge. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Õhuväe ülem brigaadikindral Riivo Valge ütles, et möödunud ööl võttis üks droon Venemaalt korraks suuna Narva poole ja teine droon ületas mõni aeg hiljem ka Kagu-Eestis meie piiri, mistõttu käivitati ohuteavitus.

Ta rääkis "Terevisioonis", et kella kahe paiku öösel oli näha, et Ukraina on korraldamas droonidega suuremat õhulööki Venemaale ning Eesti piiri taga oli näha kümnekonna drooni liikumist.

"Kahjuks kella kolme paiku üks neist droonidest võttis suuna Narva poole ja
selle tulemusena panime käima teavituse elanikkonnale. Esimese asjana aktiveerisime oma õhukaitseüksused maa peal ja kohe teisena läksid hävitajad õhku Ämarist."

Mõne aja pärast sai selgeks, et Narva poole suundunud droon kaldus tagasi Venemaa poole ja Eestisse ei tulnud.

"Aga umbes pool tundi hiljem oli teine intsident drooniga Kagu-Eestis. See ületas ka Eesti piiri ja jäi piiritsooni lähedale. Tegu oli siiski ettearvamatu käitumisega ja tuletan meelde, et neid droone vahetult meie piiri taga oli veel rohkem."

Selle tõttu andis kaitsevägi ka Lõuna-Eestis ohuteavituse.

"Meie õnneks droonid Eestisse ei kukkunud, lennukid tuld ei avanud ehk siis rakett meil ka kuskil ei vedele. Kella viieks oli teisel pool piiri rahu või vaikuse aeg saabunud ja saime häire maha võtta."

Õhuväe ülem kinnitas, et praegu on olukord rahulik ja Eesti inimestel tasub keskenduda laste kooli minekule.

Toimetaja: Urmet Kook

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