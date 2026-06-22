Tarbijad on hakanud jaanipäeva paiku vähem alkoholi ostma

Jaanide paiku on eriti populaarsed puhkekohad saared. Ka tänavu liigub mandrilt saartele väga palju inimesi.

"Praamid sõidavad saare ja mandri vahelt täisgraafikuga. Mis tähendab seda, et kahe väljumise vahele ei ole võimalik ühtegi lisareisi panna ehk maksimumgraafik. Hiiumaa suunas selline 12-13 väljumist ühest sadamast. Saaremaa poole või Muhumaa poole siis vähemalt kolmekümne lähedale, nii et teeme seda täisgraafikuga ja täismajadega," sõnas TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer.

"Tõsisem saab olema olukord siis, kui kogu see hulk inimesi soovib hakata saarte pealt tagasi sõitma. Ehk usume ja ootame seda, et 24. ja 25. juuni saavad olema saarte poolt mandrile väga korralikud tööpäevad ja samuti nädalavahetus," lisas Randveer.

Jaanipühade ajal ostavad inimesed poodidest rohkem toitu, kuid muutunud on tarbijate ostuharjumused.

"Tarbija kindlustunne on endiselt madal, nii et ennekõike vaadatakse ikka seda, kas see lemmiktoode kollase sildiga on või siis vahetatakse ja proovitakse midagi uut, mis on kollase sildiga. See on läbiv muster olnud viimased kolm-neli aastat tegelikult, et tarbija seda hinda tublisti vaatab," lausus Coop Eesti Keskühistu ostudirektor Oliver Rist.

Enim ostetakse jaanipäeva eel arbuusi, mittealkohoolseid jooke ning grillimiseks vajalikku, nagu grill-liha, grillsütt ja ühekordseid nõusid. Tarbijate ostukäitumises on märgatav aga vähesem alkoholi tarbimine.

"Kange alkoholi osakaal väheneb. Ka praegu näeme, et jaanide eel on pigem lahja alkohol. Pikka aega oli mittealkohoolne õlu tugevas kasvus. Näeme, et on ta praegu oma nii-öelda lae saavutanud," ütles Rist.

Jaanituld saab näha nii tasuta sissepääsuga kui ka piletiga jaanipidudel.

"No ütleme, et kui üks tasuta üritus on Tallinna juures, siis ma arvan Pärnu inimestel on kindlasti targem jälle Pärnu üritusele tulla. Me korraldame üritusi üle Eesti sedasi, et täpselt ühest nurgast teise nurka. Ma arvan, et iga inimese kodukohas, kui on mingi suur jaanituli, siis ta ikkagi valib selle," sõnas BGM Management kontserdikorraldaja Emil Oja.