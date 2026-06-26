Taani sulges esimese EL-i riigina uksed Ukraina meestele

Taani ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pagulastele vanuses 23–60 aastat, teatasid meediakanalid Kyiv Independent ja Unian.

Unian tõi välja, et 22–60-aastastel Ukraina meestel on keelatud ilma mõjuva põhjuseta kodumaalt lahkuda. Seega on Taani valitsuse otsus suunatud sellele, et takistada Ukraina meestel mobilisatsioonist kõrvalehoidmist.

Muudatused ei mõjuta 47 600 ukrainlast, kes juba viibivad riigis. Neil lubatakse ka edaspidi Taani jääda. Lisaks ei mõjuta uus reegel Ukraina mehi, kes on ametlikult väeteenistusest vabastatud.

Taani otsustas oma seisukohta muuta keset arutelusid vajaduse üle vaadata läbi Euroopa Liidu reeglid Ukraina pagulastele ajutise kaitse andmise kohta. Mitmed Euroopa riigid kaaluvad võimalust kehtestada oma siseriiklikud seadused Ukraina pagulaste vastuvõtmise piirangute kohta.

Kyiv Independenti andmetel on Taani valitsuse otsus juba pälvinud Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku Michael O'Flaherty kriitikat.

O'Flaherty märkis, et üldised erandid kätkevad endas inimõiguste rikkumise ohtu.

"Värbamisega seotud küsimused, mille hulgas veendumuste tõttu väeteenistusest keeldumine, võivad anda alust õigustatud kaitsenõuetele," sõnas volinik.

Kyiv Independent tõi välja, et Ukraina pagulaste vastuvõtmise reeglid on praegu paika pandud kogu Euroopa Liidu tasandil ning üksikud riigid ei saa ukrainlaste õigusi piirata rohkem, kui üleeuroopaline reegel lubab. Kuid see ei kehti Taani kohta, kuna riik keeldus juba 1992. aastal allkirjastamast standardset Maastrichti lepingut Euroopa Liiduga ühinemise kohta ning tal lubati ühendusega liituda eritingimustel.