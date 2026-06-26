X!

Taani sulges esimese EL-i riigina uksed Ukraina meestele

Välismaa
Taani pealinn Kopenhaagen
Taani pealinn Kopenhaagen Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Patrick Pleul
Välismaa

Taani ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pagulastele vanuses 23–60 aastat, teatasid meediakanalid Kyiv Independent ja Unian.

Unian tõi välja, et 22–60-aastastel Ukraina meestel on keelatud ilma mõjuva põhjuseta kodumaalt lahkuda. Seega on Taani valitsuse otsus suunatud sellele, et takistada Ukraina meestel mobilisatsioonist kõrvalehoidmist.

Muudatused ei mõjuta 47 600 ukrainlast, kes juba viibivad riigis. Neil lubatakse ka edaspidi Taani jääda. Lisaks ei mõjuta uus reegel Ukraina mehi, kes on ametlikult väeteenistusest vabastatud.

Taani otsustas oma seisukohta muuta keset arutelusid vajaduse üle vaadata läbi Euroopa Liidu reeglid Ukraina pagulastele ajutise kaitse andmise kohta. Mitmed Euroopa riigid kaaluvad võimalust kehtestada oma siseriiklikud seadused Ukraina pagulaste vastuvõtmise piirangute kohta.

Kyiv Independenti andmetel on Taani valitsuse otsus juba pälvinud Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku Michael O'Flaherty kriitikat.

O'Flaherty märkis, et üldised erandid kätkevad endas inimõiguste rikkumise ohtu.

"Värbamisega seotud küsimused, mille hulgas veendumuste tõttu väeteenistusest keeldumine, võivad anda alust õigustatud kaitsenõuetele," sõnas volinik.

Kyiv Independent tõi välja, et Ukraina pagulaste vastuvõtmise reeglid on praegu paika pandud kogu Euroopa Liidu tasandil ning üksikud riigid ei saa ukrainlaste õigusi piirata rohkem, kui üleeuroopaline reegel lubab. Kuid see ei kehti Taani kohta, kuna riik keeldus juba 1992. aastal allkirjastamast standardset Maastrichti lepingut Euroopa Liiduga ühinemise kohta ning tal lubati ühendusega liituda eritingimustel.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

Samal teemal

Head kuulamist!

Suvine kaaslane

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

06:26

Otse 8.00: Narva linnavolikogu peab vastuolulist istungit

06:24

EL pikendas Venemaa-vastaseid sanktsioone veel aasta võrra

06:19

Taani sulges esimese EL-i riigina uksed Ukraina meestele

06:00

Jaapani ja Rootsi viik viis mõlemad edasi

05:57

Meedia: Krimmis kärgatasid öösel mitmed plahvatused

01:02

Elevandiluurannik ja Ecuador pääsesid 32 parema hulka Uuendatud

25.06

ERR MM-il: väikeriik Curacao rõõmustab nii omasid kui teisi

25.06

Mölder ja Tamm jõudsid Poolas poolfinaali

25.06

ESPN usub, et Vaaks valitakse draft'is järgmisel aastal

25.06

Pertens liitub kolmeaastase pausi järel taas välisklubiga

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

25.06

Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Krasnodari krais Uuendatud

25.06

Pikalt NBA draft'is oodanud Henri Veesaar liitub Atlanta Hawksiga

25.06

Välismaal tegutsev ooperilaulja: Estonia ei põle artistliku tõrvikuna

25.06

FAZ: Kallas on oma teravate sõnavõttude tõttu jäänud Brüsselis isolatsiooni

25.06

Tervisekassa kaalub kaaluravi hüvitamist

25.06

Politseisse viidud kaotatud isikut tõendav dokument kaotab kehtivuse

25.06

Rae vallavalitsus vabastas Jüri kooli direktori usalduse kaotuse tõttu ametist Uuendatud

25.06

Siim Kallas: hääled presidendi riigikogus ära valimiseks on olemas

25.06

Maasikakasvataja: maasikahooaeg on sel aastal väga lühike

25.06

Brasiilia saatis Šotimaa kuristiku servale Uuendatud

ilmateade

SPORT

06:00

Jaapani ja Rootsi viik viis mõlemad edasi

01:02

Elevandiluurannik ja Ecuador pääsesid 32 parema hulka Uuendatud

25.06

ERR MM-il: väikeriik Curacao rõõmustab nii omasid kui teisi

25.06

Mölder ja Tamm jõudsid Poolas poolfinaali

loe: kultuur

25.06

Võrumaa muuseumi galeriis avati näitus "OMNIA"

25.06

Ülevaade: laenutushüvitise maksimummäära teenis tänavu 27 autorit

25.06

Harry Liivrand: tänavune Veneetsia biennaal on AI esimene võidukäik

25.06

Pühapäeval esineb Tallinnas USA metal-bänd Blood Incantation

loe: eeter

25.06

Harry Liivrand: tänavune Veneetsia biennaal on AI esimene võidukäik

25.06

Alkoholist loobunud Lepland: šnaps ja pidu olid minu jaoks kiire lõõgastus

25.06

Maasikakasvataja: maasikahooaeg on sel aastal väga lühike

25.06

Vikerraadio avardab suvel silmaringi sarjadega Ameerikast, Aasiast ja Eestist

Raadiouudised

25.06

Päevakaja (25.06.2026 18:00:00)

25.06

Hussari sõnul võiksid presidendikandidaadid selguda juulikuu jooksul

25.06

Võrumaa muuseumi galeriis näeb grupinäitust “Omnia"

25.06

Berliin tühistas 13 miljardi eurose plaani ehitada mereväele kuus fregatti

25.06

Ainult pooled õpilased omandavad nõutud ujumisoskuse

25.06

Edaspidi võib saada kindlustuse otse automüüja või reisikorraldaja juures

25.06

Raadiouudised (25.06.2026 15:00:00)

25.06

Raadiouudised (25.06.2026 12:00:00)

25.06

Rutte käis Washingtonis pingeid maandamas

25.06

Tervisekassa kaalub dibeediravimite hüvitamist ülekaalulistele

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo