Südamekodud müüb hooldusteenuste osutamise Euroopa tervishoiugrupile

Ärileht kirjutas, et kuigi tehingu hinda osalised ei avalda, on siiski tegemist Eesti hoolekandeturu senise ajaloo suurima omanikuvahetusega. Seni Tšehhis, Poolas ja Slovakkias tegutsenud Penta Hospitals kasutab Südamekodude ostu platvormina edasiseks laienemiseks Läti ja Leedu turule.

Kümme aastat tegutsenud Südamekodude senised omanikud ütlesid pressiteate vahendusel, et strateegilise aktsionäri kaasamine on ettevõtte loomulik arenguetapp, mis toetab laienemist.

"Umbes aasta tagasi jõudsime Südamekodude aktsionäridega arusaamisele, et järgmine arenguetapp tähendab laienemist teistesse Balti riikidesse. Eesmärk on kujundada Südamekodudest Baltimaade juhtiv hoolekandeteenuste ettevõte ning aidata kaasa ka Läti ja Leedu hoolekandesektorite arengule," ütles Südamekodude nõukogu esimees Martin Kukk.

Tehingu käigus läheb uuele omanikule siiski ainult opereerimisäri ehk hooldusteenuste osutamine koos töötajate, lepingute ja kaubamärgiga. Hooldekodude majad ja kinnistud jäävad senistele omanikele, kelle hulgas on nii Eften kui ka praeguste omanikega seotud ettevõtted.

Kuke sõnul vajab Eesti ja tegelikult kogu Baltimaade hoolekandesektor lähiaastatel märkimisväärseid investeeringuid.

"Soovime rajada uusi eakatekodusid, arendada teenuseid ning tuua eakateni järjest kvaliteetsemat hooldust. Selleks on vaja tugevat ja pikaajalist partnerit, kes usub selle valdkonna tulevikku sama palju kui meie. Samuti on oluline, et lisaks kapitalile oleks partneril ka sügav valdkondlik kompetents ja strateegiline huvi hoolekandeteenuste arendamise vastu," ütles Kukk.

Tema sõnul oli ka praegustel omanikel plaan Läti ja Leedu turule laieneda, kuid selleks oli vaja sadu miljoneid eurosid. Sellist raha neil ei olnud ja seetõttu hakatigi partnerit otsima. Kuigi esialgne plaan polnud kogu osalust müüa, kujunesid läbirääkimised Kuke sõnul protsessi käigus just sajaprotsendiliseks müügiks.

Südamekodude juhatuse liige ning kvaliteedi ja teenuste juht Keiu Talve rääkis, et partnerlus Penta Hospitalsiga annab neile ligipääsu teadmistele ja parimatele praktikatele, mida ettevõte on aastakümnete jooksul Slovakkias, Tšehhis ja Poolas haiglate ja pikaajalise hoolduse teenuste arendamisel kogunud.

"See annab meile võimaluse õppida Euroopa ühe juhtiva tervishoiu- ja hoolekandeorganisatsiooni kogemusest, millest võidavad nii meie elanikud, töötajad kui ka kogu Eesti hoolekandesektor," lisas Talve.

Penta Hospitals International on Kesk-Euroopa üks suurimaid erameditsiini ja hooldusteenuste pakkujaid. Ettevõte haldab Tšehhis, Slovakkias ja Poolas kokku 53 haiglat, 62 ambulatoorset keskust ja 61 hooldekodu.

Penta Hospitals Internationali tegevjuht Peter Lednicky ütles, et nende eesmärk on Südamekodusid edasises arengus toetada.

"Penta Hospitals Internationali jaoks tähendab sisenemine Eesti turule läbi Südamekodude nii laienemist meie neljandale Euroopa Liidu turule kui ka strateegilist sammu eakate hoolekande valdkonnas, mida peame üheks olulisemaks väljakutseks kogu Euroopas, sealhulgas Kesk-Euroopas ja Baltimaades," lausus Lednicky.

Südamekodude gruppi kuulub Eestis 12 eakatekodu, kus elab üle 1500 elanikku ning töötab 750 inimest. Grupi eakatekodud tegutsevad Tartus, Kärus, Piigastes, Lihulas, Värskas, Saaremaal, Kundas, Kohtla-Järvel, Valklas, Paides, Tallinnas Meriväljal ja Pirital.

Lõppjärgus on ehitus Tallinnas Hiiul, kuhu tuleb Nõmme Südamekodu, mis saab olema grupi 13. eakatekodu 170 inimesele.

Südamekodude igapäevategevuses tehing muudatusi kaasa ei too. Ettevõtte juhtkond jätkab oma senistes rollides, kõik teenused jätkuvad tavapäraselt ning ettevõtte senine arengusuund jääb püsima. Elanike, nende lähedaste ja töötajate jaoks ei kaasne tehinguga muutusi igapäevases teeninduses ega töökorralduses.

Grupi 2025. aasta käive ulatub 1,5 miljardi euroni ning neil on üle 22 000 töötaja.