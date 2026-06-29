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Otse kell 13: milline on Eesti elanike usuline identiteet?

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Eesti

Siseministeeriumi usuasjade nõunik Ringo Ringvee (fotol) ja projektijuht Laur Lilleoja tutvustavad esmaspäeval värsket uuringut "Eesti elanikkonna usuline identiteet". Kell 13 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Uuringu eesmärk oli kaardistada Eesti elanike usuline identiteet, maailmavaatelised hoiakud ja religioosne praktika, lähtudes viimaste aastate ühiskondlikest muutustest.

Uuringu viis läbi Eesti Uuringukeskus.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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