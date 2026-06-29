Otse kell 13: milline on Eesti elanike usuline identiteet?

Uuringu eesmärk oli kaardistada Eesti elanike usuline identiteet, maailmavaatelised hoiakud ja religioosne praktika, lähtudes viimaste aastate ühiskondlikest muutustest.

Siseministeeriumi usuasjade nõunik Ringo Ringvee (fotol) ja projektijuht Laur Lilleoja tutvustavad esmaspäeval värsket uuringut "Eesti elanikkonna usuline identiteet". Kell 13 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

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