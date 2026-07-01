USA valitsus tühistas Anthropicu võimsate tehisaru mudelite piirangud
USA tehisintellektifirma Anthropic alustab peagi ülemaailmse juurdepääsu taastamist oma võimsaimatele tehisaru mudelitele Fable 5 ja Mythos 5, kuna valitsus tühistas piirangu nende levitamise kohta, teatas ettevõte teisipäeval.
"Oleme saanud teate, et kaubandusministeerium tühistas Claude Fable 5 ja Mythos 5 ekspordikontrolli. Alustame juurdepääsu taastamist homme," postitas Anthropic sotsiaalmeediaplatvormile X.
Juuni esimeses pooles tõkestasid USA võimud juurdepääsu eelnimetatud mudelitele riikliku julgeoleku kaalutlustel.
Vaid neli päeva tagasi teatas ettevõte, et sai valitsuselt loa lubada väikesel rühmal Ameerika küberturbeettevõtetel juurdepääsu mudelile Mythos 5.
Kaubandusminister Howard Lutnick ütles ettevõttele 26. juunil saadetud kirjas, et Anthropic on teinud koostööd USA valitsusega maandamaks kõnealuste mudelitega seotud riske, vahendas Politico.
Valitsus sundis 12. juunil Anthropicut ootamatult katkestama juurdepääsu oma kahele tipptasemel tehisintellekti mudelile, kuna avastas haavatavusi kaitsemeetmetes, mis olid loodud tööriista väärkasutuse vältimiseks.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: BNS/AFP