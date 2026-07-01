USA valitsus tühistas Anthropicu võimsate tehisaru mudelite piirangud

Valitsus sundis 12. juunil Anthropicut ootamatult katkestama juurdepääsu oma kahele tipptasemel tehisintellekti mudelile, kuna avastas haavatavusi kaitsemeetmetes, mis olid loodud tööriista väärkasutuse vältimiseks.

Kaubandusminister Howard Lutnick ütles ettevõttele 26. juunil saadetud kirjas, et Anthropic on teinud koostööd USA valitsusega maandamaks kõnealuste mudelitega seotud riske, vahendas Politico.

Vaid neli päeva tagasi teatas ettevõte, et sai valitsuselt loa lubada väikesel rühmal Ameerika küberturbeettevõtetel juurdepääsu mudelile Mythos 5.

"Oleme saanud teate, et kaubandusministeerium tühistas Claude Fable 5 ja Mythos 5 ekspordikontrolli. Alustame juurdepääsu taastamist homme," postitas Anthropic sotsiaalmeediaplatvormile X.

USA tehisintellektifirma Anthropic alustab peagi ülemaailmse juurdepääsu taastamist oma võimsaimatele tehisaru mudelitele Fable 5 ja Mythos 5, kuna valitsus tühistas piirangu nende levitamise kohta, teatas ettevõte teisipäeval.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: