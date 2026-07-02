Nafta hind langes kolmandat päeva järjest

Nafta hind langes neljapäeval kolmandat päeva järjest, odavnedes umbes ühe protsendi võrra. Hinnalangusele andsid tõuke teated, et USA ja Iraan tegid edusamme Hormuzi väinaga seotud kõnelustel.

Katari välisministeeriumi pressiesindaja teatas nädala alguses sotsiaalmeedias, et Lähis-Ida sõda puudutava memorandumiga seotud küsimustes saavutati "positiivseid edusamme". Siiski puudusid märgid, et osapooled oleksid püsiva rahu suunas tegelikult edasi liikunud.

Brenti toornafta futuurid langesid kella 8.30 paiku 68 sendi ehk 0,95 protsendi võrra 70,88 dollarile barreli kohta. USA West Texas Intermediate'i (WTI) toornafta hind langes samal ajal 70 sendi ehk 1,02 protsendi võrra 67,88 dollarile barrelist.

Mõlema toornaftamargi hind langes enam kui protsendi võrra ka eelmisel kauplemispäeval, jõudes viimase nelja kuu madalaimale tasemele.

Ettevõtte Haitong Futures turuülevaate kohaselt süvendab avatud Hormuzi väin ja jätkuv toornafta eksport ootusi ülepakkumise tekkeks ning turuosa nimel käiv konkurents surub hindu alla.

Allikate teatel lepivad naftakartelli OPEC+ riigid pühapäevasel kohtumisel tõenäoliselt kokku tootmiskvootide edasises suurendamises alates augustist.

Pank UBS langetas neljapäeval Brenti toornafta hinnaprognoosi, viidates USA ja Iraani vastastikuse mõistmise memorandumile ning sellele järgnenud naftatarnete kasvule Hormuzi väinas.

Pank langetas kolmanda kvartali keskmist hinnaprognoosi 25 dollari ja neljanda kvartali oma 10 dollari võrra. Uue prognoosi kohaselt ootab UBS Brenti toornafta keskmiseks hinnaks tänavu teisel poolaastal 80 dollarit ja 2027. aastal 75 dollarit barreli eest.

"Sellele vaatamata on meie hinnangul enneaegne eeldada olukorra täielikku normaliseerumist. Näeme pigem hinnatõusuriski, kuna Pärsia lahte sisenevate tankerite arv jääb alla sealt väljuvate laevade arvule," märkis UBS.

Katari välisministeeriumi teatel toimub USA ja Iraani läbirääkijate järgmine kohtumine 9. juulil, pärast Iraani endise kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei matusetalitusi.