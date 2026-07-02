Juustutootja Andre Farm lahkus suurematest jaekettidest

Tartumaal tegutsev juustutootja Andre Farm on lõpetanud juustu müügi valdavates jaekettides, kuna müügisüsteem on muutunud liiga kulukaks.

Juuni keskel teatas farm sotsiaalmeedias, et tootmise lõpetamine põhjus on soov loobuda nende hinnangul liiga kalliks muutunud müügisüsteemist. "Lihtsalt ei taha suure süsteemi hammasrataste vahel lasta end jahvatada. Süsteem ise ei olnud midagi keerulist, aga lihtsalt meie jaoks liiga kallis," kirjutas ettevõte.

Andre Farmi perenaine Erika Koroleva ütles Äripäevale, et kui farm sooviks jätkata senise müügimudeliga, tuleks tõsta juustu hinda. Tema sõnul lisanduvad jaemüügis mitmed vahenduskulud, mistõttu muutuks lõpptoote hind tarbijale ebamõistlikult kõrgeks.

Äripäeva teatel on müügikanalite muutmise tõttu vähenenud ka tootmismaht. Andre Farm tootis varem kuus kuni kahkesa tonni juustu kuus. Praegu on toodang ligikaudu kolm tonni kuus.

"Enda laiskusastme juures on see, et niimoodi laias arvestuses me võime toota ja müüa poole vähem, kasum ja käive muidugi kukuvad, aga kasumlikkus või mõistlikkus tootmise juures oleks samal tasemel," lausus Koroleva Äripäevale.

Juustutootja teatel leiab nende kaupa edaspidi üksikutest kauplustest, restoranidest, laatadelt ning farmi talupoest ja e-poest.

Andre Farmi juust on pälvinud mitu rahvusvahelist tunnustust ning olnud ka Eesti parimaks valitud juust.