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Kiievi saatkonna asejuht: linn püüab tavapärase elu juurde naasta

Eesti
Venemaa rünnaku tagajärjed Kiievis.
Venemaa rünnaku tagajärjed Kiievis. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Eesti

Eesti suursaatkonna Kiievis asejuht Vahur Soosaar ütles, et kuigi linn sai taas rängalt pihta, püüavad inimesed ja linnavõimud võimalikult kiiresti tavapärase elu taastada.

"Öö oli loomulikult uneta, sest sellise koguse rakettide ja droonide müratase on ikkagi väga suur. Seekord oli erinevus ka selles, et tegelikult sai ka Kiievi kesklinnas päris mitu objekti pihta, kaasa arvatud üks hotell, mis asub linnulennult saatkonnast umbes 300 kuni 400 meetri kaugusel," ütles Soosaar.

Soosaare sõnul on ta saatkonna töötajatele rõhutanud seda, et selliste rünnakute eel on oluline käituda vastavalt juhistele. "Mitte eirata õhuhäireid, minna varjendisse. Ja kuna ju keegi ei tea, kui palju võtab aega üks õhuhäire või rünnak – ja neid on siin ikkagi viimasel ajal olnud pea terve öö kestvaid –, siis kindlasti ka kaasa võtta esmavajalikud tarbed, alates vajalikest ravimitest kuni puhtalt kasvõi joogiveeni," lausus Soosaar.

"Loomulikult linn püüab nii palju kui võimalik normaalsusesse tagasi minna. Mis tähendab, et need objektid, mis on pihta saanud, kaasa arvatud väga palju korrusmaju ja ka üks haigla – kõik need päästetööd võtavad oma aja ja kindlasti ka ruumi. Sest ka hommikul teatati uudistes, et päris mitmed bussiliinid ja trolliliinid on ümber suunatud just selleks, et saaks päästetöid piisavalt kiiresti ja tõhusalt teha," rääkis ta.

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva Ukraina pealinna Kiievi ja teiste linnade vastu ulatusliku raketi- ja droonirünnaku. Ukraina õhujõudude andmetel tulistas Venemaa välja 74 raketti ja 496 ründedrooni, millest enamik oli suunatud Kiievile. Rünnakus hukkus vähemalt 18 inimest ning vigastada sai üle 90. Tabamuse said elumajad, haigla, teadusinstituut, ettevõtted ja hotell Eesti saatkonna lähedal. Purustusi registreeriti enam kui 30 asukohas üle kogu linna ning pääste- ja otsingutööd jätkuvad.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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