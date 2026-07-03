Võimlemispeo rohesuunised tekitasid esinejate seas segaduse

Sel nädalavahetusel toimub Tallinnas Kalevi keskstaadionil VII Eestimaa võimlemispidu "Maaelu võlu". Peo tarbeks on ühised proovid käinud terve nädala. Esinejatele saadetud infomaterjal jättis aga mulje, et kilekottide, ühekordsete nõude ja plastpudelitega sisenemine staadionile on rangelt keelatud. Esinejate väitel noomiti staadionile sisenedes ka neid, kellel oli kotis poest ostetud müslibatoon, mis oli plastümbrises või jogurt, mis oli tetrapakendis.

Võimlemispeo projektijuht Lembe Laas sõnas, et tegemist on arusaamatusega ning sellised juhised on siiski vaid soovituslikud. "Me soovitasime kaasavõetava toidu staadionile võtta korduvkasutatavas plastikkarbis, [soovitasime] metallist lusikaid või muid tarbevahendeid, samamoodi joogipudel," täpsustas Laas.

Staadionil rippuvatel plakatitel oli aga kirjas, et kui kaasas on ühekordsed ja keskkonda kahjustavad toidunõud, võib turvateenistus keelata esinejatel staadionile siseneda. Laasi sõnul on nüüdseks ka plakatil olev info parandatud.

""Me võtsime selle plakati maha ja parandasime seda. Märkisin sinna suurelt juurde, et soovituslik, et vältida edaspidi osaleja arusaamatust," lausus Laas.

Üritust valvava turvafirma G4S esindaja Kristiina Eelmaa kinnitas samuti, et kelleltki toitu ära ei võeta, vaid turvatöötajad juhivad tähelepanu keskkonnasõbralikele suunistele.

"Kindlasti ei palu me kellelgi midagi ära visata või ei luba teda staadionile sisse. Me just nimelt ütlemegi esinejale, et ole hea, ära homme palun tule sellise kilekotiga. Kui on vähegi võimalik, pane see toit teise karpi ja siis on meil kõigil palju mõnusam siin maailmas olla," kirjeldas Eelmaa.

Varasemad ehmatused

Lisaks pakendiseadusele ja rohelisele mõtteviisile on uute suuniste taga ka korraldajate kogemus varasematest aastatest. Laas tõi näiteks, kuidas kaks aastat tagasi toimunud peol kasutas üks grupp oma kavas sahistite valmistamiseks hulgaliselt kilekotte. Kuigi tegemist oli hea kavatsusega, pälvis see sotsiaalmeedias pahameele.

"Tegelikult sellest tuli sotsiaalmeediasse härra Jaak Juske poolt väga tugev kriitika, et kuidas nii suur sündmus on nii läbimõtlemata ja kasutab kilekotte, mis pärast on keskkonnale kahjulikud," meenutas Laas.

Samuti on olnud probleeme toidutellimuste pakenditega. Varasematel võimlemispidudel tellisid paljud endale süüa toidukullerite vahendusel. Küll aga selgus kohapeal, et tihe graafik ei võimaldanud esinejatel toitu lõpuni süüa, mistõttu täitusid Laasi sõnul prügikastid kiiresti penoplastkarpidega.

"Kuidas me siis korraldajana peaksime käituma? Kui on selline situatsioon, kus ühelt pool kirjutatakse korraldajale ette reegel, et toitlustaja kaasamisel tohib kasutada ainult korduvkasutatavaid nõusid, aga samas lubame inimese sisse penoplasti ja kõige muuga. Ja siis need kilekotid pärast sündmust lendavad. Sellisest sündmusest ei ole keegi väga huvitatud ja korraldaja veel vähem," rääkis Laas.

Kui soovitakse päriselt liikuda keskkonnasõbralikemate ürituste poole, peaks tema hinnangul inimesi aina enam taaskasutuse poole suunama.

"Meil on hea meel kasvatada meie armsat osalejat selles suunas, et ta õpiks kasutama korduvkasutatavaid karpe. See on nagu poes, et sa ei võta kilekotiga neid porgandeid, kui seal on olemas need taaskasutuskotid."