Galerii: President võttis roosiaias vastu silmapaistvamaid koolilõpetajaid

Gümnaasiumid, kutsekoolid ja ülikoolid said võimaluse saata vastuvõtule silmapaistvad lõpetajad, kel on suurepärased õpitulemused, kes on teinud läbi suure isikliku arengu või on aktiivselt oma koolis või ühiskondlikus elus kaasa löönud. Kokku kutsus presidendi kantselei roosiaeda ligi tuhat noort.