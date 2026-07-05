X!

USA väed on Eestist teadmata ajaks lahkunud

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Enamik Eestis paiknevast USA üksusest on lahkunud. Kaitseminister Hanno Pevkur ütleb, et temale teadaolevalt saabub uus vahetus suvel ning jääb aasta lõpuni. Edasise kohta puudub teave, nagu pole siiani teada USA sõdurite liigutamine Euroopas ühest kohast teise või 4000 sõduri saabumine Poolasse rotatsiooni korras.

USA saatis oma üksuse Eestisse kahe riigi omavahelisest kokkuleppest lähtuvalt. Selles kokkuleppes pole midagi muutunud. Kuid praegune rotatsiooniüksus on lahkunud. Kaitseminister Pevkur kuulis NATO Euroopa vägede ülemalt ja maavägede ülemalt, et suve jooksul peaks järgmine USA rotatsiooniüksus Eestisse saabuma ning jääma aasta lõpuni.

Teadmata on üksuse suurus ja teadmata on, mis saab järgmistel aastatel.

"See selgub Pentagoni tehtavast kuuekuulisest ülevaatest. Aga järgmine rotatsioon peaks ikkagi suve jooksul Eestisse liikuma," ütles Pevkur.

USA sõdureid asus Eestis nii Tapal, Lõuna-Eestis kui ka mujal – kokku 500–700 inimest. Praegu on jäänud alla saja. Need sõdurid on saabunud kas Poolas või Rumeenias asuvast brigaadist. Poolasse USA sõdurite saatmine on lahtine nagu ka see, kas osa neist tuleks Eestisse.

"Millal see täpselt Poola jõuab, see on kindlasti mitte ühe aasta küsimus. See on ikkagi pikem protsess. Siis saab ka näha, kas selle brigaadi koosseisust hakkavad tulema roteeruvad üksused Eestisse või on see mingi teine üksus," lausus Pevkur.

Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200) ütles, et USA on Eesti nagu ka teised idaserva riigid ootele jätnud – olgu kaitsele kulutatud mitu tahes protsenti sisemajanduse kogutoodangust.

"Me võime siin laulda, tantsida ja ühe jala peal hüpata ka. Aga ikkagi teeb selle otsuse Valge Maja ja USA administratsioon lähtuvalt USA enda huvidest ja nägemusest," lausus Stoicescu.

Stoicescu lisas, et kui üldse kusagil Euroopas peaks veel olema USA vägesid, siis just idatiival. Pevkur ütles, et USA vägede tuleviku kohta Eestis pole oodata uudiseid ka lähipäevil Ankaras algaval NATO tippkohtumisel. Tuleb hakkama saada omal jõul ja NATO lahingugruppidega, mis endiselt vahetuvad Baltimaades.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

20:15

Leclerc lõpetas põneval Briti GP-l võidupõua, Antonelli jäi taas punktideta

19:48

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:28

Talts mängujuhita jäämist ei pelga: peaasi, et Kerr saaks eluga edasi minna

19:15

Väljatöötamisel on seadus, mis võimaldaks punamärke lihtsamalt eemaldada

19:11

Naiskodukaitse laagris pani end proovile ligi 300 naist

19:07

Puuduliku seaduse tõttu on avalikust ruumist eemaldamata hulk punamärke

19:01

USA väed on Eestist teadmata ajaks lahkunud

18:52

Eesti koondis lõpetas juunioride motokrossi MM-i viienda kohaga

18:35

Kasutajate ettepanekute kaudu võib kaardirakendustesse jõuda valeinfo

18:30

Igasugune riietus nahka kuuma suvepäikese eest ei kaitse

otse uudistemajast

taustajutud

eesti raadio äpp

Loetumad uudised

11:35

FBI vahistas korvpallur Kerr Kriisa Uuendatud

06:58

Tallinna vanalinn vajub

18:20

Ukraina rünnakud on Krimmi pimedusse matnud Uuendatud

16:17

Vandeadvokaat Kriisa juhtumist: süüdimõistmisel ootab teda pikk vangistus

04.07

Maroko pääses esimesena veerandfinaali Uuendatud

04.07

EL-i uus terasekvoot on rängaks löögiks Ukraina tööstusele

08:16

Prantsusmaa alistas Mbappe penalti abil Paraguay Uuendatud

08:34

FT: prantslaste surve jätta britid EL-i kaitserahast ilma maksis neile endile kätte

04.07

Sõja 1592. päev: Ukraina ründas objekte Krimmis, Peterburis ja Belgorodis Uuendatud

19:01

USA väed on Eestist teadmata ajaks lahkunud

ilmateade

SPORT

20:15

Leclerc lõpetas põneval Briti GP-l võidupõua, Antonelli jäi taas punktideta

19:28

Talts mängujuhita jäämist ei pelga: peaasi, et Kerr saaks eluga edasi minna

18:52

Eesti koondis lõpetas juunioride motokrossi MM-i viienda kohaga

18:12

Kiili: korvpalliliit on Kerri ja tema lähedaste jaoks ühe kõne kaugusel

loe: kultuur

16:38

Galerii: Haapsalu Toomkirik täitus USA iseseisvuspäeval gospeli ja bluusiklassikaga

16:16

Jõnn Sooniste: raamatukogude arengukava pakub uut vaadet Tallinna linnaruumile

16:12

Galerii: esimesele Tartu Punchile tõmbas joone alla Viagra Boysi kontsert

15:27

Siiri Sisask: eneses peituvate tõkete taga võib peituda tõeline rõõm ja vabanemine

loe: eeter

15:27

Siiri Sisask: eneses peituvate tõkete taga võib peituda tõeline rõõm ja vabanemine

11:11

Marge-Ly Rookäär: väikesaarte laulupeol sai päikest ja äikest

10:12

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Ameerika Ühendriikide iseseisvumispäevale

04.07

Ümber maailma reisiv purjetaja: mind huvitab, mis horisondi taga asub

Raadiouudised

18:20

Päevakaja (05.07.2026 18:00:00)

04.07

Valgas toimub sel nädalal lühifilmide festival Valga Hot Shorts

04.07

Koidula piiripunktis tõi suvi reisijate arvu kasvu

04.07

Päevakaja (04.07.2026 18:00:00)

04.07

Tõrva ooperipäevadel toodi taas lavale Gershwini "Porgy ja Bess"

04.07

Tallinna vanalinn vajub

03.07

Võlausaldajatele avanes pankrotistunud Tartu HLÜ tegelik rahaline seis

03.07

Päevakaja (03.07.2026 18:00:00)

03.07

Teemapargid tõstavad piletihindu või piiravad kulutusi

03.07

Ühiskonnategelased pakuvad presidendikandidaadiks Riho Ühtegit

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo