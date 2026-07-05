USA väed on Eestist teadmata ajaks lahkunud

Enamik Eestis paiknevast USA üksusest on lahkunud. Kaitseminister Hanno Pevkur ütleb, et temale teadaolevalt saabub uus vahetus suvel ning jääb aasta lõpuni. Edasise kohta puudub teave, nagu pole siiani teada USA sõdurite liigutamine Euroopas ühest kohast teise või 4000 sõduri saabumine Poolasse rotatsiooni korras.

USA saatis oma üksuse Eestisse kahe riigi omavahelisest kokkuleppest lähtuvalt. Selles kokkuleppes pole midagi muutunud. Kuid praegune rotatsiooniüksus on lahkunud. Kaitseminister Pevkur kuulis NATO Euroopa vägede ülemalt ja maavägede ülemalt, et suve jooksul peaks järgmine USA rotatsiooniüksus Eestisse saabuma ning jääma aasta lõpuni.

Teadmata on üksuse suurus ja teadmata on, mis saab järgmistel aastatel.

"See selgub Pentagoni tehtavast kuuekuulisest ülevaatest. Aga järgmine rotatsioon peaks ikkagi suve jooksul Eestisse liikuma," ütles Pevkur.

USA sõdureid asus Eestis nii Tapal, Lõuna-Eestis kui ka mujal – kokku 500–700 inimest. Praegu on jäänud alla saja. Need sõdurid on saabunud kas Poolas või Rumeenias asuvast brigaadist. Poolasse USA sõdurite saatmine on lahtine nagu ka see, kas osa neist tuleks Eestisse.

"Millal see täpselt Poola jõuab, see on kindlasti mitte ühe aasta küsimus. See on ikkagi pikem protsess. Siis saab ka näha, kas selle brigaadi koosseisust hakkavad tulema roteeruvad üksused Eestisse või on see mingi teine üksus," lausus Pevkur.

Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200) ütles, et USA on Eesti nagu ka teised idaserva riigid ootele jätnud – olgu kaitsele kulutatud mitu tahes protsenti sisemajanduse kogutoodangust.

"Me võime siin laulda, tantsida ja ühe jala peal hüpata ka. Aga ikkagi teeb selle otsuse Valge Maja ja USA administratsioon lähtuvalt USA enda huvidest ja nägemusest," lausus Stoicescu.

Stoicescu lisas, et kui üldse kusagil Euroopas peaks veel olema USA vägesid, siis just idatiival. Pevkur ütles, et USA vägede tuleviku kohta Eestis pole oodata uudiseid ka lähipäevil Ankaras algaval NATO tippkohtumisel. Tuleb hakkama saada omal jõul ja NATO lahingugruppidega, mis endiselt vahetuvad Baltimaades.