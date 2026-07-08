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Pevkur: uus USA üksus jõuab Eestisse suve jooksul

Eesti
USA sõjaväelased.
USA sõjaväelased. Autor/allikas: Kaitseväe peastaap
Eesti

Ankaras NATO tippkohtumisel osalev kaitseminister Hanno Pevkur ütles pärast kohtumist Euroopa liitlasvägede kõrgeima ülemjuhataja (SACEUR) Alexus G. Grynkewichi ja USA kaitseministri Pete Hegsethiga, et USA vägede rotatsiooniline kohalolek jätkub ja uus saabuv vahetus jõuab siia suve jooksul.

"USA rotatsiooniline kohalolu Eestis jätkub. Uus rotatsioon tuleb juba suve jooksul. Ja see, mis puudutab pikemat vaadet, pannakse paika pärast kuuekuulist revisjoni," ütles Pevkur ERR-ile.

Pete Hegsethiga rääkinud Pevkur avaldas lootust Hegsethiga sügisel veel kahepoolselt kohtuda. "Kas see õnnestub, sõltub eelkõige tema kalendrist ja loomulikult USA-s on vahevalimised, aga vähemalt indikatsioon mõlemalt poolt oli, et prooviks leida sellise kahepoolse kohtumise, et me saaksime siis detailsemalt üle käia nii ohuhinnangu kui ka Eesti detailsema plaani," sõnas Pevkur.

Pevkuri sõnul oli SACEUR-i sõnum, et nad püüavad idatiiba vaadata tervikuna. "See puudutab ka Leedut, see puudutab Rumeeniat, see puudutab Poolat. See puudutab natukene vähem Lätit, kuna Lätis maaväekomponente ei ole, on kopteriüksus, kes tuli sinna juulis," rääkis Pevkur.

Pevkur ei osanud praegu öelda, kuidas USA kohalolek pärast kuuekuulist vägede revisjoni jätkub. "Kui see poliitiline otsus on tehtud, siis kas see realiseerub nüüd ühe kuu jooksul kohe ka tegevustesse, nende üksuste liigutamiseni, eks seda peab näitama aeg. Loomulikult meie huvides on see, et ühtegi auku ameeriklaste kohalolekusse Eestisse sisse ei jääks," sõnas Pevkur.

Pühapäeval selgus, et enamik Eestis paiknevast USA üksusest on lahkunud.

Pevkur selgitas, et üksus lahkus juba enne uue saabumist just sellesama vägede revisjoni alustamise tõttu.

"Kui nüüd eelmine rotatsioon hakkas välja minema ja uus rotatsioon hakkas sisse tulema, siis see sattus täpselt sellesse aega, kui Pentagon kuulutas välja selle kuuekuulise ülevaatuse tegemise. Siis pandi kõik asjad pausile, mis tähendas ka seda, et oli vaja selgust saada, kes siis see täpne üksus on ja mis sellest üldse saab. Praegu me oleme kokku leppinud, et need rotatsioonid jätkuvad ja vähemalt selle ülevaatuse ajaks on selgus majas ja ülevaatuse lõppedes peab siis saabuma pikema perioodi selgus," kommenteeris Pevkur.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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