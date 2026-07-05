Nädal algab hoovihmadega

Esmaspäeval liigub meie ilma kujundava madalrõhuala põhikese Loode-Venemaalt Põhja-Soome poole. Selle mõjul on öö ja päeva esimene pool sagedaste vihmahoogudega. Päeval laieneb üle Läänemere Eestini väike kõrgrõhuhari. lääne poolt alates pilvisus hõreneb ning sajud harvenevad.

Öö vastu esmaspäeva tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht ning paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 kuni 16 kraadi.

Esmaspäeva hommikul on pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma, on äikeseoht ning paiguti ka udu. Tuul puhub läänest ja loodest 4 kuni 10, saartel ja läänerannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Ka päev tuleb pilves selgimistega. Rabistab hoovihma ning kohati on äikest. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 5 kuni 12, iiliti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on oodata 15 kuni 20 kraadi.

Õhtul on pilvisus vähene ja vahelduv ning kohati sajab hoovihma. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 4 kuni 10, iiliti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Teisipäeval on taevas muutlik. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati võib ka äikest tulla. Sooja on keskmiselt 18 kraadi.

Järgmised paar päeva tulevad pilves selgimistega, reede taas muutliku pilvisusega. Töönädala lõpuni rabistab mitmel pool ikka hoovihma ning püsib ka äikeseoht.

Kui kolmapäeval on sooja keskmiselt vaid 17 kraadi, siis edaspidi hakkab õhutemperatuur tasapisi tõusma. Neljapäeval on sooja keskmiselt 19 ning reedel 21 kraadi.