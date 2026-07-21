Kolmapäev tuleb pilvine ja sajune

Kolmapäeval on ilm pilves ja sajab hoovihma. Nädala lõpus lähevad temperatuurid taas suvisemaks.

Öö vastu kolmapäeva tuleb pilves, üksikute selgimistega ning mitmel pool sajab vihma ja uduvihma. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 9, öö hakul rannikul kirde- ja põhjatuul iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 15 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on taevas valdavalt pilves. Mitmel pool sajab vihma ning Ida-Eestis võib ka äikest olla. Tuul puhub põhjakaarest 3 kuni 9 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on 12 kuni 15 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma, tihedamalt on sajuhooge Ida-Eestis, kus püsib ka äikeseoht. Tuul puhub peamiselt loodest ja läänest kiirusega 3 kuni 8, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on oodata 14 kuni 19 kraadi.

Õhtul on pilvisus muutlik ning paiguti sajab ikka hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 8, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 14 ja 17 kraadi vahele.

Neljapäeval on pilvisus vahelduv ning kohati rabistab hoovihma, õhtul aga jääb sademeid vähemaks.

Sooja on oodata 18 kuni 21, rannikul paiguti 16 kraadi.

Järgnevail päevil on pilvisus vähene ja vahelduv. Kui reedel ja pühapäeval on hoovihmasid oodata üle Eesti, siis laupäeval koonduvad hoogsademed Lääne-Eesti kohale.

Sooja on reedel ja laupäeval keskmiselt 20 ning pühapäeval 22 kraadi.