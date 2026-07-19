Esmaspäeval sajab hoovihma

Öö vastu esmaspäeva tuleb pilves selgimistega. Hooti sajab vihma ja paiguti on udu. Tuul pöördub järk-järgult kirdesse puhudes kiirusega 2 kuni 8, iiliti 12, looderannikul 4 kuni 10, iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 17 kraadi.

Esmaspäeva hommikul on pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma ja on äikeseoht. Tuul puhub kirdest 2 kuni 8, looderannikul 5 kuni 10, iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15 kuni 18 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab hoovihma, kuid keskpäeva paiku Põhja-Eestis sajuhood hõrenevad. Puhub kirdetuul 5 kuni 11, iiliti 14, rannikul 17 meetrit sekundis. Sooja on oodata 17 kuni 21, Kagu-Eestis kuni 23 kraadi.

Õhtul on taevas valdavalt pilves. Lõuna-Eestis sajab mitmel pool hoovihma, võimalik et ka rahet, kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub kirdetuul 5 kuni 11, iiliti 14, rannikul iiliti 17 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 19 kraadi.

Nii teisipäev kui ka kolmapäev tulevad võrdlemisi pilvised, vihmased ja äikeseohuga. Kui teisipäeval on sooja keskmiselt vaid 15, siis kolmapäeval 17 kraadi.

Töönädala viimastel päevadel on pilvisus vahelduv ning paiguti rabistab hoovihma. Sooja on neljapäeval keskmiselt 19 ning reedel 20 kraadi.