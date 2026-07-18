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Järgmistel päevadel õhutemperatuur langeb ja tuleb hoovihma

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Ööl vastu pühapäeva liigub osatsüklon Soome edelaosast kirde poole. Õhk on soe, kuid taevas pilvine, sajab hoovihma, millega kaasneb paiguti äikest. Päeval süveneb Leedu kohal osatsüklon, mis pärastlõunal ka Eestini ulatub. Pilvkate tiheneb ning kui päeval sajab hoovihma kohati, siis õhtul jõuab Lõuna-Eestisse juba intensiivsem vihmasadu ja äike.

Öö vastu pühapäeva tuleb pilves selgimistega, hoovihmade ja paigutise äikesega. Puhub lõunakaare, saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 3 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis. Äikesepilvede all esineb ka tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on ööselgi 16 kuni 20 kraadi.

Pühapäeva hommikul on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning võib olla äikest. Tuul puhub edelast ja lõunast, Lääne-Eestis läänest 3 kuni 9, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 kuni 21 kraadi.

Päeval on pilvisus muutlik. Mitmel pool sajab hoovihma ning paiguti on äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul, kuid põhjarannikul pöördub tuul pärastlõunal järk-järgult põhjakaarde, puhudes kiirusega 3 kuni 9, iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja on oodata 19 kuni 25, rannikul paiguti 17 kraadi.

Õhtul on taevas muutlik ning mitmel pool rabistab ikka hoovihma. Puhub nõrk, rannikul iiliti mõõdukas edela- ja lääne-, põhjarannikul põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on 18 kuni 22, kuid sajuga langeb 16 kraadi juurde.

Kui esmaspäeva ennelõunal on pilvisus vahelduv ning paiguti sajab hoovihma, siis pärastlõunal pilvisus tiheneb ning Lõuna-Eestisse jõuab tugevam sadu ühes äikesega. Sooja on 17 kuni 21, Kagu -Eestis kuni 24 kraadi.

Teisipäev tuleb pilves selgimistega, ajuti sajab vihma ja on äikeseoht. Temperatuuri keskmine langeb lausa 15 kraadi peale.

Nädala keskel on taevas muutlik, sajab hoovihma ning kolmapäevani püsib ka äikeseoht. Sooja on kolmapäeval keskmiselt 17 ning neljapäeval 19 kraadi.

Toimetaja: Marko Tooming

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