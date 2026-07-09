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Tõrvas evakueeriti üleujutuse tõttu kaheksa inimest

Eesti
Tikste tamm, Piima ja Oa tänava ristil ajab üle.
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Eesti

Valgamaal Tõrvas hakkas Tikste tamm üle ajama, mistõttu jäid elumajad vee alla. Olukorra tõttu evakueeris vald kaheksa inimest.

"Juhtus olukord, kus üks paisutamm purunes ja öise vihmaga tekkis veehulga suurenemine. Selle tulemusena hakkas vesi voolama sealt ülevalt Tikste järve, mis omakorda ujutas üle ja hakkas minema Tikste tammist üle ning hakkas võtma teatud elamuid vee alla," ütles parasjagu kriisikoosolekul osalenud vallavanem Kalle Vister ERR-ile.

Visteri sõnul evakueeriti hommikul kella poole seitsme ajal kaheksa inimest, keegi viga ei ole saanud.

Vallavanem rääkis, et vahepeal purunes ka Tikste tamm, mis tekitas suurema veevoolu.

"Kõik on kohal, kõik päästevõimalused ja ülepumpamise võimalused on olemas. Nendes majades on inimesed evakueeritud ja turvaliselt ära paigutatud. Praegu pääste toimetab ja politseijõud on abiks, et suunata liiklust ümber. Oleme informeerinud maanteeametit, nad on kohe välja tulemas ja otsustavad, kuidas liiklust nõndanimetatud Viljandi tänavat pidi Valga-Uulu maantee poole pealt korraldada," rääkis Vister.

Vister märkis, et vald paneb kannatada saanud teele betoontõkked ette, et seal liiklust ei toimuks. "Teed tuleb hakata taastama. Kindlasti räägime täna maanteeametiga läbi Viljandi maantee kõrval oleva kõnnitee osas," lisas Vister veel.

ERR täiendab seda uudist päeva jooksul!

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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