Balti riigid taotlevad EL-ilt droonikaitse tugevdamiseks 500 miljonit eurot

"Uurime võimalust hankida need võimed ühiselt, eelistades Euroopa kaitsetööstust. See tugevdab nii meie vastupanuvõimet kui ka Euroopa kaitsetööstuse koostööd," ütles pöördumise saatmist kinnitanud Leedu kaitseminister Robertas Kaunas kolmapäeval uudisteagentuurile Reuters.

Samas ta ei öelnud, kui suurt rahasummat Eesti, Läti ja Leedu küsisid. Soome väljaanne Iltalehti teatas, et kolm Balti riiki on taotlenud kokku 500 miljonit eurot.

Eesti kaitseministri Martin Heremi, Läti kaitseministri Raivis Melnise ja Leedu kaitseministri Robertas Kaunase allkirjaga pöördumine saadeti Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile, teatas Iltalehti.

Lehe allikate sõnul loodavad nad, et raha eraldatakse juba sel aastal ning et Euroopa Komisjon vastab mõne nädala jooksul.

Reuters märkis, et ajal, kui Ukraina on hoogustanud oma kaugmaarünnakuid Venemaa vastu, on mõned droonid sisenenud Balti riikide õhuruumi, tekitades muret, et Moskva ja Kiievi vaheline sõda võib kanduda üle NATO piiri.