USA astus ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa ees Balti riikide kaitseks välja

Ameerika Ühendriikide ÜRO Julgeolekunõukogu alalise esindaja asetäitja Tammy Bruce kommenteeris Julgeolekunõukogu istungil Venemaa ähvardusi Läti ja teiste Balti riikide suunal ja rõhutas, et Ühendriigid peavad kinni kõigist oma NATO kohustustest.

ÜRO julgeolekunõukogu istungil tõstatas Venemaa ähvardused Läti esindaja Sanita Pavļuta-Deslandes, kes ütles, et Venemaa kasutab tihti moonutatud fakte, et levitada vaenulikku desinformatsiooni.

"Üks selline näide on Venemaa täiesti alusetud väited selle kohta, et NATO riigid lubavad oma õhuruumi kasutada Ukraina Venemaa vastu suunatud droonirünnakuteks. Need on ohtlikud valed. Kõik kolm Balti riiki on välja kutsunud Vene esindaja ja andnud neile protesti noodid, mis neid süüdistusi täielikult eitavad. Täna astus Venemaa välisluureteenistus ühe sammu oma desinformatsiooni kampaania eskaleerimisel edasi, ähvardades Läti vabariiki jõu kasutamisega," lausus Pavļuta-Deslandes.

Venemaa välisluureteenistus teatas nimelt, et Läti otsustuskeskuste koordinaadid on hästi teada, aga NATO liikmesus ei kaitse terrorismi toetajaid õiglase kättemaksu eest. "Droonide õhkutõusu plaanitakse alustada ka Läti, Leedu ja Eesti territooriumilt. Arvutuste kohaselt vähendab selline taktika oluliselt sihtmärkideni jõudmise aega ja suurendab terrorirünnakute tõhusust," teatas Vene välisluure.

Pavļuta-Deslandes rõhutas, et kõik droonidega seotud intsidendid Balti riikide terrotooriumil on puhtalt Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja tagajärg. Ta kutsus üles Venemaad Ukrainast lahkuma ja sõda lõpetama.

Venemaa esindaja Vassili Nebenzja kordas aga taas, et Ukraina kasutab Balti riikide territooriumi Venemaa ründamiseks droonidega.

"Meie informatsiooni kohaselt ei kavatse Ukraina piirduda vaid Balti riikide pakutavate õhukoridoridega. Plaanis on droonid välja lasta nende riikide territooriumilt. Drooniväed on juba saadetud Lätti ning paigutatud Läti baasidesse," ütles Nebenzja.

"Jah, alaline Läti esindaja, Venemaa välisluure teatas tõesti, et Läti otsustuskeskuste koordinaadid on hästi teada ja NATO liikmelisus ei kaitse teid vastulöögi eest," ütles Nebenzja.

Läti esindaja reageeris seepeale taas Venemaa väidete ümberlükkamisega, öeldes, et valede levitamine on meeleheite ja nõrkuse märk.

Seejärel palus sõna ka Ameerika Ühendriikide ÜRO Julgeolekunõukogu alalise esindaja asetäitja Tammy Bruce.

"Me vastame ÜRO Julgeolekunõukogu ühe teise liikme kommentaaridele. Julgeolekunõukogu liikme ähvardamiseks ei ole kohta. Ameerika Ühendriigid peavad kinni kõigist oma kohustustest NATO ees," ütles Bruce.