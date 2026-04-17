Šoigu ähvardas Balti riike ja Soomet seoses Ukraina droonidega

Sergei Šoigu
Sergei Šoigu
Eesti

Venemaa Julgeolekunõukogu sekretär Sergei Šoigu hoiatas neljapäeval Soomet, Eestit, Lätit ja Leedut, et Moskva jätab endale õiguse enesekaitseks, kui Ukraina droonid ründavad Venemaad nende õhuruumi kaudu. Tegemist on juba kolmanda Ukraina droonide teemalise Moskva ähvardusega aprillis.

Šoigu meenutas Soomele ja Balti riikidele Venemaa õigust enesekaitsele seoses Ukraina droonirünnakutega, teatas võimutruu uudisteagentuur TASS, mida vahendas The Kyiv Independent.

"Viimasel ajal on sagenenud Ukraina droonirünnakud Venemaa vastu Soome ja Balti riikide kaudu. Selle tagajärjel kannatavad tsiviilisikud ja tsiviilinfrastruktuurile tekitatakse märkimisväärset kahju," ütles Šoigu oma kommentaaris. Tema sõnul "võib see juhtuda kahel juhul: kas lääne õhutõrjesüsteemid on äärmiselt ebaefektiivsed, nagu see on juba juhtunud Lähis-Ida ajal, või pakuvad need riigid tahtlikult oma õhuruumi, muutudes seeläbi avatud kaasosalisteks Venemaa-vastasele agressioonile."

"Viimasel juhul jõustub rahvusvahelise õiguse alusel ÜRO harta artikkel 51, mis sätestab riikide loomupärase õiguse enesekaitsele relvastatud rünnaku korral," rõhutas Venemaa Julgeolekunõukogu sekretär.

Šoigu märkused järgnesid Moskva kolmapäeval tehtud hoiatusele, et Euroopa toetus Ukraina droonivõime suurendamiseks võib kaasa tuua "ettearvamatuid tagajärgi", süüdistades mitmeid riike Kiievi strateegilise tagala osaks saamises. Seda tõlgendati ähvardusena rünnata droonide tootmisega tegelevaid ettevõtteid mujal Euroopas.

Šoigu, kes oli Venemaa kaitseminister ajal, kui Moskva alustas 2022. aastal täiemahulist sissetungi Ukrainasse, viitas juhtumitele, kus Ukraina korraldatud rünnakute ajal Ust-Luga sadamale lendas osa droone ka Soome ja Balti riikidesse.

The Kyiv Independent märkis, et Ukraina välisminister Andrii Sõbiha on öelnud, et Kiievil on luureandmeid, mis viitavad sellele, et Venemaa suunas droone tahtlikult Balti riikide ja Soome poole, et pingeid õhutada.

Balti riigid on Venemaa propagandaväljaannetest pärit sarnased süüdistused tagasi lükanud, nimetades Moskva väiteid valeks ja eitades, et Ukraina kasutas nende õhuruumi rünnakuteks.

See on juba mitmes kord, kui Venemaa kõrged ametiisikud on Balti riike ja Soomet seoses Ukraina droonidega ähvardanud.

Esmaspäeval ütles Venemaa presidendi abi Nikolai Patrušev, et Balti riigid ja Soome on kaasosalised Ukraina droonirünnakutes Venemaa sadamatele Leningradi oblastis.

6. aprilli ütles Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova, et Moskva kavatseb rakendada Balti riikide suhtes vastumeetmeid, kui nad ignoreerivad Venemaa hoiatust ja avavad oma õhuruumi Ukraina ründedroonidele.

