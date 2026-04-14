Moskva süüdistas Balti riike ja Soomet kaasosaluses Vene naftasadamaid tabanud rünnakutes

Nikolai Patrušev. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Balti riigid ja Soome on kaasosalised Ukraina droonirünnakutes Venemaa sadamatele Leningradi oblastis, teatas Venemaa presidendi abi Nikolai Patrušev.

"Usun, et ka naaberriigid on nendes kuritegudes kaasosalised, isegi kui Ukraina droone lastakse Läänemerel asuvatelt laevadelt," ütles Patrušev intervjuus Vene riiklikule ajalehele Rossijskaja Gazeta vastates küsimusele Ukraina droonirünnakute kohta Ust-Luga ja Primorski naftasadamale.

"Balti riikide ja Soome poolt õhuruumi pakkumine rünnakudroonidele tähendab NATO liikmesriikide otsest osalemist rünnakutes Venemaa territooriumile ja infrastruktuurile. Koos kõikide järelduste ja tagajärgedega," teatas Patrušev.

"Otsustage ise. Kaugus Ukraina põhjapiirist Leningradi oblastini on üle 1400 kilomeetri. Selline marsruut nõuab hoolikat planeerimist ja vähemalt nende riikide juhtkonna nõusolekut, mida see läbib," ütles Patrušev.

"Eesti elanikud saavad muide SMS-teavitusi ja eelnevalt trükitud lendlehti droonide võimaliku taevasse ilmumise kohta," väitis Vene presidendi abi. "Soome, kust on leitud alla kukkunud Ukraina droone, on selgesõnaliselt öelnud, et ei nõua Ukrainalt Leningradi oblasti rünnakute lõpetamist. Mida siin kommenteerida on?" lisas ta.

Ukraina märtsi teises pooles ja aprilli algul korraldatud õhurünnakud Ust-Luga ja Primorski sadamale kahjustasid tugevalt Venemaa naftaekspordi võimet, kärpides seda hetkeks väidetavalt koguni 40 protsendi võrra. Rünnakute ajal sattusid mõned arvatavalt Ukraina droonid ka Balti riikide ja Soome õhuruumi ning mõned neist kukkusid neis ka alla.

Balti riigid ja Soome on korduvalt eitanud, et oleks lubanud oma õhuruumi Venemaa ründamiseks kasutada ning kinnitanud ka, et Ukraina ei ole neid oma rünnakutest eelnevalt teavitanud. Samuti on need riigi palunud Ukrainal mitte kasutada nende õhuruumi sellisteks rünnakuteks.

Patrušev on Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini lähedane liitlane. Aastatel 1999-2008 oli ta Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) direktor ning 2008-2024 Venemaa julgeolekuvaldkonda koordineeriva Venemaa Julgeolekunõukogu sekretär.

2024. aasta mais vabastas Putin Patruševi (74) sellest ametist ja määras ta oma abiks, kelle koordineerimisvaldkonnaks jäi Venemaa laevandus.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Interfax, RBK-Ukraina

