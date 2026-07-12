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Suri USA senaator Lindsey Graham

Välismaa
Lindsey Graham.
Lindsey Graham. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Lõuna-Carolina vabariiklasest senaator Lindsey Graham, kes valiti senatisse 2003. aastal ja oli president Donald Trumpi lähedane poliitiline liitlane, on surnud, kinnitas tema büroo pühapäeva varahommikul, vahendas NBC News.

"Graham suri laupäeva õhtul kiire ja ootamatu haiguse tagajärjel," teatas tema büroo avalduses. Ta oli 71-aastane.

Graham oli senati eelarvekomisjoni esimees ning kandideeris novembris viiendaks kuueaastaseks ametiajaks senatis. Ta oli üks senati tuntumaid liikmeid ning vabariiklaste seas oluline hääl kaitse- ja välispoliitika küsimustes.

Ta oli ka tugev Ukraina toetaja. Graham töötas selle nimel, et saada toetust oma Venemaa-vastaste sanktsioonide eelnõule. Oma hiljutises sotsiaalmeedia postituses kutsus ta üles suvel Venemaale täiendavat survet avaldama.

NBC Newsi saadud politsei raadioside salvestise kohaselt reageerisid päästjad laupäeva õhtul Grahami koju tulnud väljakutsele, mille põhjuseks märgiti südame seiskumine.

NBC Newsi nähtud fotodelt on näha, kuidas parameedikud kannavad Grahami kodust kanderaamil inimest ootava kiirabiauto juurde. Sündmuskohal viibisid ka politseiautod ja tuletõrjeautod.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: NBC News

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