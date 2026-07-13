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Politico: Grahami surm teeb vabariiklaste elu senatis keerulisemaks

Välismaa
Senaator Lindsey Grahami mälestuseks langetati Kapitooliumi lipp poolde masti
Senaator Lindsey Grahami mälestuseks langetati Kapitooliumi lipp poolde masti Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Matt Kaminsky
Välismaa

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Lindsey Grahami surm võib oluliselt mõjutada USA senati tegevust ning seada ohtu vabariiklaste plaanid enne sügisel toimuvaid vahevalimisi. Vabariiklastel on senatis napp enamus ning Grahami surm võib muuta mitme eelnõu vastuvõtmise veelgi keerulisemaks.

Graham juhtis senati eelarvekomisjoni, mille ülesanne oli valmistada ette uus kulupakett, mis sisaldab märkimisväärset kaitsekulutuste suurendamist. Lisaks kuulub ta komisjoni, mis töötab selle nimel, et vältida septembri lõpus võimalikku USA valitsuse töö seiskumist.

Lisaks kuulus Graham õiguskomisjoni. Sel nädalal toimub aga Todd Blanche'i kuulamine, viimane peaks saama USA justiitsministeeriumi juhiks. Vabariiklaste juhid lootsid, et Graham aitab tagada Blanche'i kandidatuuri kinnitamiseks vajalikud hääled.

Graham toetas ka karmide Moskva-vastaste sanktsioonide kehtestamist ning oli aktiivne Ukraina toetamise eestkõneleja. Samuti toetas ta USA jõulist poliitikat Lähis-Idas ning oli tuline Iisraeli toetaja.

Vaatlejate hinnangul võivad nüüd vabariiklaste probleemid minna veelgi suuremaks, kuna terviseprobleemide tõttu puudub senatist ka Mitch McConnell. Viimane on samuti NATO, Ukraina ja Iisraeli toetaja. 

Pikaaegne senaator Graham suri möödunud nädalavahetusel aordi dissektsiooni tagajärjel. Ta liitus esindajatekojaga 1995. aastal ning 2003. aastal siirdus ta ülemkotta ehk senatisse. Graham toetas jõuliselt USA riiklike huvide kaitsmist rahvusvahelisel areenil ning pooldas järjekindlalt NATO tugevdamist. 

Graham toetas Eesti liitumist NATO-ga ning temast kujunes üks häälekamaid Venemaa kriitikuid. USA huvide kaitsmisel tegi ta tihedat koostööd senaatorite John McCaini ja Joe Liebermaniga. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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