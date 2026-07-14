Imavere piimapäeval kinnitati eestlaste kodujuustu-usku

Eesti inimesed ostavad kõige enam tuttavaid piimatooteid ja mida valgu-rikkam, seda parem. Vaieldamatuks lemmikuks on saanud kodujuust, tõdesid piimatootjad Imaveres piimandusmuuseumi piimapäeval.

Piimandusmuuseumi piimapäeval tutvustasid piimatööstused oma uudistoodangut ja sedagi, mida tarbijad kõige enam hindavad. Laeva meierei tootmisjuht Olga Slobodianiuk ütles "Aktuaalsele kaamerale", et piimatöötlejail läheb praegu hästi, läbimüük aina kasvab.

"Valgu tarbimise trend on väga kõrge ja meie saame pakkuda oma tarbijale näiteks kodujuustu või kreeka jogurtit. Uustulnuk on olnud ka kreeka proteiinijogurt, see on väga-väga trendikas toode. Sellest tehakse erinevaid magustoite ja ka niisama tarbitakse," ütles tootmisjuht.

Ka osaühingu Nordic Milk juht Mare Laur kinnitas, et inimesed armastavad kodujuustu, kuid hästi ostetakse endiselt ka keefiri ja joogipiima.

"Piima kasutatakse hommikusöögil, mis iganes pudrud, kiudainerikaste putrudega, kiudainerikaste müslidega. Kasutatakse ikka ja juuakse ka ikka päris palju, aga ma ei saa öelda, et ta kasvutrendis on," sõnas ta.

Ka osaühingu Estoveri Piimatööstuse omanik Ago Tederi kinnitusel on eestlased kodujuustu-usku.

"Eks turundus ja tootearendus teevad igapäevast tööd. Olulisi muudatusi kindlasti ei ole, aga nipet-näpet uusi asju tuleb koguaeg turule tuua."

Külastajate sõnul tarbitakse ikka seda, mis sisseharjutatud on, aga üldiselt ikka klassikalised kodumaised tooted.

Pensonär Viive sõnul on tema jaoks oluline hind, ent ka maitse loeb. Valik olevat hea:

"Valikut on nii palju, et valikut jääb ülegi," selgitas ta.