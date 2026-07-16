Turismi tipphooaeg saabub Eesti hotellidele muust Euroopast varem

Eestis on turismi tipphooaeg erinevalt enamikust Euroopa Liidust eelkõige juulis, kuid tervikuna ei kuulu Eesti Euroopa kõige populaarsemate turismiriikide hulka, selgub Eurostati andmetest.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Piret Puki sõnul on juuli ja august küll Euroopa Liidus kõige populaarsemad majutuskohtade külastamise kuud, kuid Eestis on tipphooaeg eelkõige juulis. "Erinevalt EL-i üldisest trendist on Eestis, Soomes, Rootsis, Lätis ja Leedus ööbimisi kõige rohkem juulis," ütles Pukk.

Mullu registreeriti Eestis juulis 13,9 protsenti ja augustis 12,2 protsenti aasta kõigist majutusettevõtete ööbimistest. Kahe suvekuu peale kokku moodustas see 26,1 protsenti kõigist ööbimistest, mis jääb alla Euroopa Liidu keskmisele (31,1 protsenti).

Kõige vähem ööbimisi registreeriti Eestis jaanuaris, mil neid oli 5,5 protsenti aasta koguarvust. Veebruaris oli vastav näitaja 6,1 ja märtsis 5,9 protsenti. Kõige vähem ööbimisi oli enamikus EL-i riikides jaanuaris ja veebruaris. Mõnes riigis, näiteks Itaalias ja Prantsusmaal, ööbiti vähe ka novembris.

Eurostati andmetel ei kuulu Eesti Euroopa kõige hooajalisemate turismiriikide hulka. Möödunud aasta septembrist novembrini registreeriti Eestis 22,7 protsenti aasta ööbimistest, aprillis 6,9 ja mais 8,2 protsenti.

Lähiriikides on turismi hooajalisus veelgi väiksem. Soomes moodustasid juuli ja august kokku 24,1 protsenti ning Leedus 24,5 protsenti aasta ööbimistest. Lätis oli sama näitaja 29,1 protsenti.

Kõige hooajalisem on turism Vahemere riikides. Horvaatias registreeriti mullu juulis ja augustis 54,5 protsenti aasta kõigist majutusettevõtete ööbimistest. Bulgaarias moodustasid need kuud 43,4 ja Kreekas 41,6 protsenti aasta ööbimistest.