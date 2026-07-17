Norra põlengus hävis üle 50 kodu

Kui kella kaheksa paiku teatas kohalik meedia, et hävinud on üle 50 kodu, siis kell üheksa õhtul teatas ajaleht VG juba üle saja kodu hävimisest.

"Tuletõrjel ei ole õnnestunud olukorda kontrolli alla saada ja tuli levib edasi. Piirkonnast kostub plahvatusi ja palume elanikel sealt eemale hoida," ütles operatiivjuht Lise Bjørnsund rahvusringhäälingule NRK reede õhtul.

Operatiivjuhi sõnul on levikuoht suur ning tuli on kandunud ka maastikule. Politsei saatis piirkonna elanikele ohuteavituse.

"Lahkuge piirkonnast. Sulgege uksed, aknad ja tuulutusavad, võimalusel lülitage ventilatsioon välja," seisab ohuteates. "Põlenguga kaasneb plahvatusoht ja mürgine suits."

Teadaolevalt ei ole ridaelamute elanikud viga saanud, kuid üks tuletõrjuja sai kergemaid vigastusi. Evakueeriti mitusada elanikku.

Politsei teatas põlengust kohaliku aja järgi pärast kella 15.30. Krokstadelva päästekomando palus abi mitmelt teiselt päästeteenistuselt, sealhulgas lausa Oslost.

Põlengule reageeris vähemalt 60 tuletõrjujat. Samuti kaasati kustutustöödele kopterid, et heita leekidele vett.

Esialgu pole teada, kuidas tulekahju puhkes.