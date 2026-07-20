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ERR jalgpalli MM-il: Hispaania vutifännid kulutasid võidu nägemiseks kümneid tuhandeid

Välismaa
Foto: ERR
Välismaa

New Yorki läheduses toimunud Jalgpalli MM-i finaali võitnud Hispaania fännid tähistasid karikavõitu Times Square'il hommikutundideni. Turniirile jõudmine võiks hispaanlastele maksta aga kümneid tuhandeid eurosid.

Hispaania jalgpallimeeskond tõstis 16-aastase vahe järel taas pea kohale maailmameistrikarika.

Mõni tund hiljem oli tuledesäras Times Square muutunud suureks Hispaania peoks.

Mu perekond on Hispaaniast ja mina elan New Yorgis. Näha oma meeskonda just siin, minu linnas, maailmameistriks tulemas on lihtsalt uskumatu. Ja näha sellist toetust, pöörane," ütles Gabby.

16 aastat kestnud ootus sai läbi. Fännid ei tähistanud ainult võitu, vaid kauaoodatud hetke, mille nimel unistati aastaid.

Ootasime seda 16 aastat. Oleme Hispaania üle väga uhked, oleme oma meeskonna üle väga uhked ja kogu selle kogukonna üle. Hispaanlased tulid siia kokku," selgitas Luis.

Susanal ja Richardi jaoks tähendas jalgpalli MM-i võitmine väga palju, sest selle võitmine on erakordselt raske.

"Meie oleme sellega 16 aasta jooksul hakkama saanud kahel korral, mis on suurepärane. Olime kohal ka eelmisel korral Lõuna-Aafrikas. 2010. aastal veetsime seal oma mesinädalaid ning samal ajal võitis Hispaania ka maailmameistritiitli," ütlesid nad.

Finaali oma silmaga nägemine nõudis paljudelt aga märkimisväärset rahalist väljaminekut. Piletid, lennud ja majutus küündisid paljudel juhtudel kümnetesse tuhandetesse eurodesse.

Näiteks Susanal ja Richardil kulus koos kolme lapsega 20 000 eurot.

"See on kallis, aga seda väärt. Selline võimalus tuleb ette vaid korra elus," leidsid nad.

Lisaks pani fännide kannatuse proovile ka ilm. Päev enne finaali tabasid piirkonda tugevad äikesetormid, mis tõid kaasa arvukalt lendude tühistamisi, seades ohtu isegi finaalmängule jõudmise.

"Meie lend pidi saabuma juba eile, aga lend tühistati. Pidime oma reisiplaani ümber tegema," sõnasid Gabriel ja Natalie, kelle rääkimist segas Hispaania fänn, kes otsis Argentiina jalkastaar Lionel Messit. Teda leida ei õnnestunudki.

Kõik raskused ununesid aga lõpuvilega. Veel hilistel öötundidel täitus Times Square laulude ja tantsudega. Paljud usuvad, et samal ajal ei maganud nende sõbrad ja pere ka Hispaanias.

"Praegu on Hispaanias umbes viis hommikul. Olen kindel, et seal peetakse suurt pidu
ja ollakse tänavatel hommikuni välja," sõnas Luis.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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