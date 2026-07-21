X!

Sel suvel on uppunud üheksa inimest, enamik neist üle 50-aastased mehed

Eesti
Laeva jõgi
Laeva jõgi Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Tänavu suvel on uppunud üheksa inimest, mis on ühe võrra vähem kui mullu samal ajal. Enamik uppunutest on üle 50-aastased joobes mehed, sel suvel pole uppunud ükski naine.

Eestis moodustavad mehed ligi 90 protsenti uppunutest. Päästeameti ennetustöö osakonna ennetusteenuste juhi Kristina Eesmetsa sõnul kipuvad mehed olema hulljulgemad ja oma võimeid üle hindama.

Eesmets lisas, et mullu oli üle 60 protsendi uppunutest joobes ja osal neist oli alkoholijoove üle 2,5 promilli. "Inimesel on väga keeruline sellise joobega vees ellu jääda," ütles päästetöötaja.

Tänavu suvel on juhtunud ka seda, et täiskasvanu on ujunud liiga uljalt poidest mööda ning vajanud seejärel päästmist. "Päris palju on ka juhtumeid, kus minnakse sup-lauaga vee peale ja siis ei saa kas ise tagasi või jäädakse kadunuks," sõnas Eesmets. Päästeamet on käinud sel aastal kolm korda sup-lauaga kaduma läinud inimesi otsimas.

Igal suvel on ka juhtumeid, kus laps kaob rannas vanemal silmist. Sel aastal on selliseid juhtumeid päästeamet registreerinud kolm. "Õnneks kõik need lapsed on elus ja terved," rääkis Eesmets. Lisaks ei sattunud ükski neist lastest uppumisohtu.

Päästeamet on tänavu ka inimesi uppumisest päästnud. Neid on olnud kokku 11. "Kindlasti on neid juhtumeid veel, kus kõrvalolijad on inimese päästnud, aga meie päästetute arv on 11," ütles Eesmets.

Enamasti upuvad inimesed siseveekogudes. Need on nii järved, jõed kui ka kodulähedased veekogud, nagu kraavid. Sel suvel on meres uppunud üks inimene.

Eesmets rõhutas, et kui joobes inimene tahab ujuma minna, tuleb sekkuda. "Joobes inimene ei suuda oma võimeid adekvaatselt hinnata ja satub üsna lihtsalt uppumisohtu," selgitas ta.

Kui aga inimene ei suuda joobes isikut takistada, tuleb helistada häirekeskusesse. Eesmets rõhutas veel, et vanemad peavad oma lastel veekogu ääres silma peal hoidma.

Eesmets rääkis, et tänavu oli kevad oluliselt traagilisem kui suvi, kuna märtsikuu heitlike ilmadega mindi jääle ja uppus mitu kalastajat. Päästeameti kodulehelt nähtub, et märtsis oli uppumissurmi seitse.

Samal teemal

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

17:53

Noole ja Vannineni koostöö lõppes: Sagale tundus, nagu ta elaks autos

17:06

Sel suvel on uppunud üheksa inimest, enamik neist üle 50-aastased mehed

17:00

Suvekülalised panevad Hiiumaa ja Saaremaa kiirabi proovile

16:57

Kiirabi tulevik: valdavalt kaheliikmelised brigaadid ja vähem ööbrigaade Uuendatud

16:53

U-20 korvpallikoondis lõpetas EM-finaalturniiri võidukalt

16:40

Järva-Madise kalmistult kogutud vanad hauatähised soovitakse väärikalt säilitada

16:40

Riik otsib võimalust Eesti turbaaladel marju kasvatada

16:27

Flora jõudis Meistrite liiga mänguks Slovakkiasse ilma pagasita

16:26

Vene sõjalaev korraldas Suurbritannia läheduses laskeharjutuse

16:23

Marko Mägi: piiritajad koguvad videvikulendudel olulist infot

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

20.07

Sõja 1608. päev: Ukraina tabas FSB baasi okupeeritud Hersonis Uuendatud

20.07

Ungari OTP pank ostab Luminori ära

13:48

Venemaa Lipetski linna tööstusrajoonis puhkes tulekahju Uuendatud

08:40

Uute kaalulangetusravimitega käivad kaasas tugevad kõrvalmõjud

20.07

Soomlastele teeb muret piirist 200 kilomeetri kaugusel asuv Vene keemiatehas

20.07

Tartu turg kipub linna jaoks liiga suureks jääma

20.07

Raudsik peab tõenäoliseks Iraani konflikti laienemist

20.07

Marek Sadam: meil Mikuga on alati millestki rääkida ja millestki vaikida

07:13

Bloomberg: Zelenski kaalub Sõrskõi vallandamist

12:40

MKM tahab lõpetada 35 aastat kestnud maareformi

ilmateade

SPORT

17:53

Noole ja Vannineni koostöö lõppes: Sagale tundus, nagu ta elaks autos

16:53

U-20 korvpallikoondis lõpetas EM-finaalturniiri võidukalt

16:27

Flora jõudis Meistrite liiga mänguks Slovakkiasse ilma pagasita

15:44

Jalgpalli MM jõudis rahvusringhäälingu kanalite vahendusel üle 600 000 vaatajani

loe: kultuur

16:13

Arvustus. Kui kirjaniku ülemusest saab tema alluv

15:56

Tarmo Noormaa: võrdlus teiste rahvaste muusikaga aitab tugevdada meie muusikalist identiteeti

14:42

Marianna Liik: mulle on öeldud, et miski minu muusikas on justkui tormiselik

13:07

Arvustus. Akutrelliga suppi söömas

loe: eeter

16:23

Marko Mägi: piiritajad koguvad videvikulendudel olulist infot

14:16

Lavastaja Lee Taul: rahvapillide ümber leidub hulgaliselt värvikaid lugusid

13:25

Pesudisainer: aluspesu ideaalne sobivus sõltub õigesti võetud mõõtudest

12:41

Merineitsina ujuv Merle Liivand: kuus meest on püüdnud mu rekordit üle lüüa

Raadiouudised

15:30

Ühendkuningriigi uus peaminister Andy Burnham lubab kaotada elektri käibemaksu

15:20

Raadiouudised (21.07.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (21.07.2026 12:00:00)

10:50

Kasutatud e-sigarettide valesti sorteerimine muudab need lastele kergesti kättesaadavaks

09:20

Raadiouudised (21.07.2026 09:00:00)

20.07

Päevakaja (20.07.2026 18:00:00)

20.07

Justiitsministeerium karmistab nikotiinitoodete müüki

20.07

Ilm läheb jahedamaks ja on sajune

20.07

Raadiouudised (20.07.2026 15:00:00)

20.07

Tallinna filmilinnaku stuudiokompleksi ehitamisega loodetakse alustada sel talvel

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo