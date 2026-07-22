Politseinikku hammustanud kohtunik sai kahtlustuse kuriteos

Prokuratuuri pressiesindaja ütles Eesti Ekspressile, et "kohtueelne uurimine veel kestab, mistõttu täpsemaid asjaolusid ei saa me avaldada".

Vahejuhtum leidis aset laupäeval, 25. aprillil Tallinna vanalinnas, kui politsei saabus lahendama baari turvatöötaja ja naisterahva vahelist konflikti.

Politseinikud otsustasid naise koju toimetada. Politseibussi juurde liikudes hakkas naine politseinikele vastu, solvas neid ja hammustas üht patrullpolitseinikku.

Pärast sündmuse avalikuks tulekut saatis Lember Harju maakohtu kolleegidele pöördumise, kus teatas, et ei tea sündmuse üksikasju.

"Osutan menetlejatele igakülgset abi, sest minu suur soov on ka välja selgitada, mis täpselt juhtus ning mis põhjusel juhtus," kirjutas Lember kolleegidele, avaldades juhtunu pärast kahetsust.

Lember on varem töötanud politseis narkouurijana ja prokuratuuris prokurörina. Harju maakohtus mõistab ta kohtunikuna tsiviilasjades õigust 2014. aastast.