Meedia: Saksa CDU-s kasvab rahulolematus Merziga

Friedrich Merz
Friedrich Merz Autor/allikas: SCANPIX/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi valitsuse toetus on langenud rekordmadalale tasemele ning parempopulistide populaarsus riigis kasvab. Saksa meedias levivad väited, et Merzi kodupartei võib ebapopulaarse kantsleri vastu pöörduda, mis võib vallandada erakonnasisese võimuvõitluse.

Saksamaa praeguse valitsuse moodustavad konservatiivne kristlik-demokraatlik liit (CDU) ja sotsiaaldemokraatlik partei (SPD). Viimased küsitlused viitavad, et suur osa sakslastest ei ole Merzi ja tema juhitud võimuliiduga rahul. 

Merz ise on ametis olnud vaevalt 12 kuud ning parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) on kerkinud riigi populaarseimaks parteiks. Viimased küsitlused viitavad sellele, et AfD võib sügisel toimuvatel valimistel saavutada mõnes Ida-Saksa piirkonnas absoluutse enamuse.

Ajaleht The Times märgib, et sarnaselt Briti peaministri Keir Starmeriga peab ka Merz nüüd võitlema rivaalidega, kes on rajanud oma võimukeskuse pealinnast eemale. Meedias levivad väited, et Põhja-Reini-Vestfaali juht Hendrik Wüst võib Merzile kinda heita. 

Viimastel päevadel on Saksa meedias levinud väited, et CDU võib Merzi vastu pöörduda ja määrata tema asemel kantsleriks Wüsti. Viimane veetis eelmise nädala Poola ringreisil, olles ümbritsetud ajakirjanikest, vahendas The Times.

Praegu CDU allikad siiski ei usu, et partei võib Merzi ametist kõrvaldada. Samas võivad sügisesed piirkondlikud valimised olukorda muuta, frustratsiooni on partei ridadest juba kuulda. 

"Merz lihtsalt ei saa sellega hakkama. Ta teeb paljusid asju õigesti, näiteks, mis puudutab Ukrainat või see, kuidas ta algselt Trumpiga käitus. Aga ta ei oska teha poliitilist käsitööd. Ta on ettearvamatu ja mis kõige hullem, ta ei oska suhelda," ütles üks CDU allikas. 

The Timesi teatel kirjeldavad CDU siseringi liikmed Merzi poliitikuna, kes võitis erakonna juhi valimised alles kolmandal katsel ega loonud endale isiklikku kontaktivõrgustikku, mida peetakse Berliinis püsiva võimu säilitamiseks hädavajalikuks.

Erinevalt oma eelkäijatest ei ole Merzil oma nõunike ringi. Nii Helmut Kohli kui ka Angela Merkeli käsutuses oli paks telefoniraamat, kuhu olid kirja pandud poliitikud, keda nad pidid mõjutama, kuni kõige madalamate astmeteni välja.

Samal ajal tammub Saksamaa majandus paigal, Merz ise lubab majanduskasvu ergutada. Ometi on läbirääkimised SPD-ga takerdunud ning erimeelsused on endiselt lahendamata. Sügisel võib AfD saavutada Saksi-Anhalti liidumaal absoluutse enamuse ning CDU võib kaotada kontrolli Berliini üle.

Ajalehe The Times hinnangul võivad Merzi parteisisesed vastased seejärel koonduda ning nõuda, et ta loobuks erakonna juhtimisest. Lisaks Wüstile peetakse võimalikeks Merzi järglasteks ka Hesseni liidumaa juhti Boris Rheini ja Schleswig-Holsteini peaministrit Daniel Güntherit.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

